移工搭小黃險被騙　機車行老闆熱心解圍守住3千元

移工來台，因語言不通、不瞭解物價行情而被敲竹槓的狀況時有所聞。近日，一名中市移工搭上一台計程車想去「泰山區」刺青，但不知道原來泰山區在北部；小黃司機得知移工身上錢多，開出3000元的價格，並堅持要載移工「上北部再說」，讓移工一頭霧水，最終在附近機車行協助下守住辛苦錢。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-10 12:42:30
媒體報導指出，事發地點在台中火車站附近，一名外籍移工搭上計程車想去刺青，但不知指定地點「泰山區」位於北部，以為就在台中而已，對司機開出3000元以上的價錢感到困惑，兩人於是下車前往一旁的機車行求助。過程中，司機一直透過翻譯叫移工把錢包拿出來，想先看移工身上有多少錢「再決定報價」，擺明是想趁機敲竹槓，還將手逕自伸向移工口袋作勢拿錢，讓移工相當驚慌，連忙將司機甩開。
機車行老闆表示，移工打開錢包後，小黃司機眼睛就亮了，得知移工身上錢多，想趁機賺一筆。儘管移工根本不清楚泰山區是在北部，但司機還是堅持要載移工先上北部再說，並開價一趟3000元以上。司機的行為讓機車行老闆覺得相當過分，於是透過翻譯提醒移工保護好自己的錢。
最終，移工給司機100元打發他離開，並前往其他刺青店刺青，成功守住3000元辛苦錢，也不忘請熱心出面解圍的車行老闆吃鹹酥雞。機車行老闆也呼籲，請大家小心提防不肖計程車駕駛。