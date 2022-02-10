美鷹派眾議員倡議助台嚇阻中國入侵 外交部：由衷感謝
美國聯邦眾議員蓋拉格(Mike Gallagher, R-WI)日前投書《外交事務》雜誌，直指2025年之前快速提升美軍在印太地區的戰力，並揚棄「戰略模糊」立場，全面加強美台軍事合作，明確承諾協助台灣對抗中國。外交部今（10）日表示，由衷感謝。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-10 13:47:43｜2022-02-10 13:48:50
外交部今日舉行線上記者會，發言人歐江安表示，蓋拉格眾議員也在今年1月於美國聯邦眾議院提出「武裝台灣法案」(Arm Taiwan Act)及「2022年與台灣同一陣線法案」(STAND with Taiwan Act of 2022)，展現對台海及區域安全的高度重視及對台灣的有力支持。
外交部由衷感謝蓋拉格眾議員等美國國會友人採取投書、提出法案等方式，以具體行動表達對台灣的堅定支持。拜登政府上任以來，美國政府已多次強調對台灣的支持堅若磐石(rock-solid)，並以實際行動持續力挺台灣。我國政府也將持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作，並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。
針對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於10日抵達澳洲，並規劃出席墨爾本的「四方安全對話」（QUAD）外長會議事，外交部表示，已注意到相關發展，並將持續關注QUAD會議進展情形，會持續表達樂願與美國、澳洲等相關國家深化合作、促進共同利益。
外交部強調，台美關係持續緊密友好，台灣也是美國在印太地區重要的經濟與安全夥伴，未來外交部將持續與美國、澳洲等理念相近國家密切合作，共同維護印太區域的和平、穩定及繁榮。