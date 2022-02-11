面試提問有眉角？求職者亂問「5地雷題」 到手工作沒了
年後很多人都想轉職，免不了得過面試這一關，表現得好壞攸關能不能有更好的發展，會緊張很自然。不過面試時不只是面試官考驗求職者，也是求職者了解公司很重要的機會，更能展現自己積極爭取工作的態度！yes123發言人楊宗斌指出，根據調查顯示，有70.3%的企業透露，如果有主動提問，對求職者會有加分作用，能夠提高面試的印象分數，可見發問也是很重要的學問。但另一方面，如果不想踩雷，有五大地雷問題可千萬別亂問，否則弄巧成拙反而不好。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-11 08:00:00｜2022-02-11 08:18:58
根據yes123調查發現，求職者在面試時發問前五大NG問題包括：「能準時下班嗎？」(34.8%)、「薪水可以再多一點嗎？」(33.5%)、「問面試官私人問題」(32.4%)，以及「年終獎金、分紅大概多少？」(26.3%)、「公司會錄取我嗎？」(25.2%)。以上這五種問題，很顯然的就是以自我為中心出發，面試官聽到恐怕連白眼都不知道翻到哪裡去了。
除了上述的五大地雷問題以外，面試時千萬不能太「白目」，常見提出的白目問題包括：「多久調薪一次啊？」(23.7%)、「休假正常嗎？」(22.6%)、「可以申請加班費、補休嗎？」(20.5%)，以及「薪水是多少呢？」(17.1%)、「有通勤補貼、伙食津貼、誤餐費嗎？」(16%)。連公司大門都還沒進來，就只關心自己的福利，恐怕沒有一位面試官會覺得OK，這點千萬要留意。
楊宗斌強調，正常狀況下可以詢問公司經營狀況、未來工作內容、發展性等等，都是很好的加分機會，代表求職者重視這份工作。「但展現積極性不代表求職者可以白目，該有的禮儀及態度還是要有，很多人會以為初次見面的面試官很好說話，就開始攀關係、裝熟，最後恐怕都只會跟工作機會擦身而過。」