馬英九收「逆我者死」恐嚇信 侯友宜籲：警方快速破案
前總統馬英九的辦公室驚傳收到恐嚇信，信件中不只夾帶著2張香港冥紙，還有「勿阻止香港手足前進台灣、逆我者死！」等字眼；對此，新北市長侯友宜強調，我們有責任保護曾經為國家做事的人，請警方快速積極的破案。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-10 13:55:02
曾任警政署長的侯友宜今（10）日受訪時表示，身為一個曾經為國家奉獻努力的前總統，他的生命，遭受到用恐嚇信的方式來威脅，這絕對不允許，我們有責任保護曾經為國家做事的人，所以請警方快速積極的破案，以遏止這樣一個歪風。
針對中央開放核食進口，新北市的因應作為？侯友宜回應，對市民的健康守護，永遠是最大的優先，新北市一定嚴格落實食品安全的檢驗，尤其反對核食；因此，只要對孩子們的健康有疑慮，就一律不准進校園，這都是新北市一向的主張，也是大家要嚴格把守好食品安全最重要的原則。
國民黨明（11）日將同步藍營各縣市的議會召開「守護人民食安，國民黨全力把關」記者會，外界也關注是否有跟侯友宜討論核食的相關議題？侯友宜說，已經說的非常清楚，相信大家的想法都是一致，守護人民的健康永遠擺在第一位，嚴格落實食品安全的把關，絕對不可以有絲毫的疏忽。
侯友宜重申，在反對核食的部分，如果對健康有疑慮的產品，是絕對不可以進到校園的，這就是他從第一個時間到現在的主張；此外，相信中央也能夠了解新北市的主張，確實是以保護人民的健康，為最大的優先。