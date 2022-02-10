唱紅破億神曲　30歲男星被天王怒轟「糟糕透頂」

30歲的美國歌手CP查理（Charlie Puth），以演唱知名電影《玩命關頭7》的主題曲《See You Again》爆紅，與席琳娜合作的歌曲《We Don't Talk Anymore》MV，更是締造了27億的超高點擊率。他近日接受訪問時透露，在與「搖滾天王」艾爾頓強合作時，自己的作品得到對方「糟糕透頂」的評價。 我是廣告 請繼續往下閱讀 艾爾頓強去年底推出專輯《The Lockdown Sessions》，專輯中的收錄曲《After All》正是他與CP查理合作的作品，而在合作前，艾爾頓強一見面就直白的告訴CP查理，CP查理2019年的音樂糟糕透頂，CP查理表示：「他對我非常誠實，而我也同意他的觀點，他說我可以做出更好的音樂，應該發揮往常一樣的水準。」▲CP查理（右）遭艾爾頓強嚴厲批評。（圖／翻攝CP查理IG）CP查理也透露，自己並沒有被艾爾頓強嚴厲的批評嚇到，反而覺得感激，「我當時覺得『哇！你是第一個對我這麼說的人』，因為我正巧也是這麼想的。」事實上在2019年時，CP查理推出了多首歌曲，包含《I Warned Myself》、《Cheating on You》，這2首歌曲在YouTube上分別都有3千萬、6千萬點擊率，他也曾在1月上節目時自我批判：「我真的不喜歡我在2019年推出的任何音樂，也不想製作一張專輯，我覺得我很做作。」▲CP查理自認對在2019年推出的單曲很不滿意。（圖／翻攝CP查理IG）男星有自閉體質不怕孤獨 充電後再出發天后深V開到腰！秀性感S曲線 「超大水滴鑽戒」閃瞎全場梁赫群輸了？郁方Cos「台灣宋會喬」 萬人讚：根本就是