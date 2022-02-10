何時邊境解封、可出國旅遊？陳秀熙提出三大指標

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今下午疫情記者會中指出，目前國外疫情仍然嚴峻，從新冠肺炎爆發至今，全球已有約四億人口染疫，疫情發生第一年就有一億人確診，第二年又大約新增兩億人確診，新型變異株Omicron出現後一個月多，又增加一億人確診，且五十多萬人死亡，仍是不少的數目，「所以你很難去預判這些情況，事實上病毒變化比我們預判要來得快」。
陳時中也提到，昨天看起來，整體世界染疫人數，前兩週都大概有300萬至400萬，更值得注意的是，我國週邊國家確診數仍高，還是要提高警惕，因此很難預測何時能解封邊境，「我們只能步步為營」。
對此，台大公衛教授陳秀熙認為，雖然已過春節入境高峰，但境外移入個案仍然很多，應觀察至三月中旬後再考量逐步解封較為審慎，而面對新型變異株Omicron，在三至五月若陸續有藥物與疫苗推出，流感化趨勢形成，大概樂觀來看，經過三至五月的準備，六月就有機會開放邊境。
陳秀熙進一步解釋，疫苗保護力會隨時間下降，第一波下降時間為去年12月，第二波時間會在三月中旬，因此若我國第三劑疫苗施打速度夠快，這波疫情流行也不會像去年12月時發生群聚感染，屆時較有機會進行滾動式境外開放。
針對境外解封指標，陳秀熙指出，首先為第三劑疫苗施打速度，第二劑加第三劑疫苗涵蓋率相加應達九成，再來是口服藥物抵台時間，最後為台灣取得新世代疫苗時間，都是判定是否開放邊境的重要依據。
不過，即使國境解封，若是外國疫情嚴峻，民眾仍無法安心出遊，陳秀熙則評估，要看各國防疫控制趨勢，目前歐美國家在四月份後疫情可能會下降，亞洲國家疫情下降時間點可能較晚，因此可仿效帛琉泡泡模式，優先針對低風險國家開放旅遊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。