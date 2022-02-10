福島食品延燒 高市議員參選人黃偵琳批藍福食核食分不清
福島食品進口話題持續延燒，高雄市藍綠陣營也紛紛加入戰局。民進黨高市左楠區議員參選人黃偵琳今(9)日左批藍營議員李雅靜「請問你家是還在撥接嗎？」建議國民黨更新一下腦袋資訊。右酸李眉蓁別人云亦云，免得一直提醒人妳就是論文用抄的，才會福食核食傻傻分不清楚。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-10 14:35:16
高雄市國民黨議員李雅靜及李眉蓁不約而同的在臉書上反對福島食品進口，李眉蓁質疑，「助日代表挺核食，人民食安很堪憂」蔡政府送給人民新年禮物，就是開放有食安疑慮的日本核食。李雅靜在臉書提及，繼上次半夜偷偷開放萊豬，繼缺蛋危機之後，這次無奈政府應當保護人民，而不是殘害人民健康，再怎麼野蠻，政治也不能凌駕人民健康，核食福食傻傻分不清楚。
黃偵琳認為，人民的健康不容妥協，但人民的視聽不應被混淆！但大家應該在乎的是，遭受輻射汙染的食物有沒有進來台灣讓國人吃下肚，不管它來自哪個國家。黃偵琳也反問李眉蓁2014年頂新地溝油事件爆發，身為高雄市議員的李眉蓁有沒有站出來捍衛台灣人民的食安權益？
黃偵琳也針對輻射污染食品強調，台灣一直有安全規範，其規範嚴格更甚國際標準。福島、茨城、櫪木、群馬、千葉之食物不等於核食，這是惡意的重傷，有失公允；食品是否有受到輻射汙染不是用地區去判斷，而是要經過科學檢驗才能定義。
黃偵琳今天也在臉書反酸國民黨市議員李雅靜，抹黑萊豬不夠，國民黨現在又把箭靶轉向福島周邊地區食品。黃偵琳強調，台灣作為以美食聞名的國家，對於進出口的產品品質都有嚴格規範，政府針對日本食品皆有「邊境嚴格把關」，確保食品安全；食藥署更會每日公布檢驗結果，確保資訊公開透明。
黃偵琳也直說，當國際都陸續開放福島周邊地區所有食品時，請國民黨不要再阻擋台灣與國際接軌的腳步，建議國民黨更新一下腦袋資訊，不要眼裡只看見中國，當中共同路人，請學學台灣人如何向全世界看齊。