鴻海、裕隆同天開工祈福　各釋調薪與新增電動車好消息

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另外，市場缺料問題，鴻海指出，今年第一季將會是史上最好的第一季。雖預料這一季缺料將大幅緩解，但整體供應鏈仍有缺料狀況，預計今年下半才會比較明朗。但鴻海強調，身為全球最大的製造廠商，有能力有信心將缺料的影響降到最低。
而大家最關心的電動車發展，劉揚偉表示「會有驚喜」，還說會新增兩款電動車，預計在今年10月的鴻海科技日亮相，到時候新增的電動車車子大小與用途也會一併揭曉。另外，與美國合作夥伴Lordstown開發的電動皮卡將在第3季量產，與PTT合作的泰國車廠也會在今年開工。
裕隆集團今日也在新店總部舉行新春開工祈福儀典，受疫情影響，裕隆集團取消例行性聯合新春團拜，但執行長嚴陳莉蓮仍帶領高階主管包括林信義、張樑、姚振祥、蔡文榮、許國興五位決策委員等人一起祈福祭拜。
值得關注的是，農曆年前嚴陳莉連發表內部談話影片提及，因應汽車產業變革與整體環境快速變化的人才需求，集團今年起將進行結構性調薪，包括裕隆汽車、中華汽車、裕隆日產汽車、裕融企業與納智捷等，都將視各自不同的適應條件進行方案規劃與施行，月薪調升幅度最高者可達25%。
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