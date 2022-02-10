家庭群聚案！屏東1家6人確診 北中南足跡「跨4縣市」
中央流行疫情指揮中心今（10日）公布，國內新增37例本土病例，以及昨天有落地確診15例，其中本土3例與屏東相關，屬於五姐妹家庭群聚案，也是「跨縣市個案」，相關足跡遍佈屏東、高雄、苗栗、新北；落地航班則共有1025人採檢，陽性率1.46%。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 14:49:45｜2022-02-10 14:53:14
陳時中指出，屏東這起家庭群聚案，首先是1人出現咳嗽、喉嚨癢症狀後採檢確診，通知家人採檢後，大姐和子女、三姐、子女和四姐都染疫，共計6人確診，6例中有2人住在新北，3人在屏東，1人在高雄，其中在屏東的三姐家裡開復健科診所（潮榮聯合診所）。
陳時中提醒，幾人過年主要的活動史，為2月5日回高雄娘家聚餐，包括三姐和四姐一家，父母都參加，2月2日至4日，大姐、三姐、爸媽和五妹則一起去苗栗旅遊。至於落地確診部分為15例，總共有1025人採檢，陽性率1.46%，今日上午也針對6航班採檢了293名位，其中陽性9名，陽性率3.04%。（編輯：張志浩）
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