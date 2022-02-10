破億身家美魔女只穿Bra！曬飽滿美胸 街頭「約泡男粉」
身家破億的美魔女嬛嬛將推出首張專輯《癡心三溫暖》，在同名主打歌MV中再度挑戰大尺度，她坐在迷你泳池中，背後「約泡」兩字超級顯眼，還不時的被男伺從餵食香蕉等，敏感文字與肢體動作，讓電視台接到民眾致電關切，嬛嬛則表示：「約泡是泡茶的意思，非火字部的歐，香蕉則是我最喜愛的食物之一，MV中諸多無厘頭的集合，正是歡樂版的原創精神，感謝大家的關心！」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-10 15:32:35
嬛嬛坦言才剛結束長達8年的戀情，因此新專輯的每首歌名都以此為靈感，嬛嬛透露新專輯就是為紀念遠去的戀情而推出，「對感情我是個死心眼，一段感情談了8年，因為種種因素，最後很遺憾的無法繼續走下去，沒有任何的怨懟，我們很平靜的互道珍重，但這份情感一直深藏我心中，因此我的首張專輯，就是以我們在一起的時光為靈感發想，記錄著歡樂與悲傷，對我而言是個珍貴的回憶，也是對過去的一個回顧與致敬。」
在《癡心三溫暖》MV裡，特別安排嬛嬛在戶外舞台上的迷你泳池演出，背後還貼著超大顯眼的「約泡」，拍攝當天選在西門町街頭搭建舞台，很即興邀約現場粉絲上台互動，她也特別澄清：「就是我跟男粉絲在迷你泳池中喝茶聊天互動；香蕉則是我喜愛的食物之一，也是保持身材的利器，更是精神活力的最佳補給品。」