公開表態參選台南市長　謝龍介：做好整合、創造變數

國民黨中常會才在昨日通過「直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，連任多屆的台南市議員謝龍介在今（10）日議會新春團拜後就表態願意參加黨的提名機制，拋出震撼彈，他指出，國民黨如果能夠做好整合，就會有創造變數的機會，過去有媒體做過台南市的民調，支持者一直做出鼓勵，他願意加入提名機制，就看黨中央怎麼去協調。
記者鄭婷襄／台南報導
2022-02-10 14:42:06｜2022-02-10 14:57:09
國民黨如果能夠做好整合，就會有創造變數的機會，台南長期綠大於藍，市民20多年來沒有看到台南市有長足進步，普遍有一些人想要改變，如果能做好整合，並喚起市民想要讓城市進步改變，還是可以一搏。
謝龍介認為，在冰天雪地的艱困環境中，要開出勝利的花朵，當然備極艱辛，經過思考以後昨天中常會通過提名機制後，就願意來參與黨的機制，他說，所有黨內同志都願意為黨，也應該為黨來承擔，機制出來就看黨中央如何行使這個機制，因為也有鄉親勸進聲音，希望台南能改變，所以「我願意參加這個機制」。
謝龍介說，他從政以來都是服從黨，沒有脫黨參選的空間，他願意參加黨的機制，因為民進黨的分裂，如果能夠整合所有在野黨的力量，當然就可以創造意外變數的機會，過去也有很多綠營支持他，「不是完全沒有機會，但是要付出更大的努力」，是一條艱辛的路。