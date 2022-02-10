北市微解封擬開放畢旅 陳時中：符合二級警戒就不會反對
中央流行指揮中心今（10）日宣布新增37例本土確診個案，主要集中在新北、高雄、桃園、屏東，農曆春節家庭群聚是否會造成社區防疫壓力增加，指揮官陳時中表示還要繼續觀察，但目前還稱不上大規模染疫。而台北市長柯文哲昨天已經宣布將在2月15日「微解封」，包括開放校外教學與畢業旅行。對此，指揮官陳時中表示，只要是在二級警戒內執行，都不會反對。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 14:59:49
陳時中在記者會上被媒體詢問，台北市宣布準備「微解封」，屆時在校園部分將會開放校外教學與畢業旅行，而這個時候全台南北移動是否恰當？
陳時中則回應表示，現在指揮中心定調就是全台防疫二級警戒，二級警戒會一直延續到228，而在這段期間內，地方政府的任何防疫措施，只要符合二級警戒的規範，都不會反對。
在學校校外教學這部分，台北市長柯文哲表示2月15日「微解封」後就會一步步開放，而桃園市長鄭文燦今天則是表示，桃園在2月底前都不會開放校外教學活動。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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