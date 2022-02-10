大佳河濱公園玩遙控飛機遭罰30萬 男辯不知道抗罰敗訴
陳姓男子前（2020）年3月8日下午3時許，在大佳河濱公園玩遙控飛機，遭台北國際航空站會同航警當場查獲，遭民航局認定涉有違反《民用航空法》第34條第2項規定，依法裁處罰鍰30萬元。陳不服提行政訴訟抗罰，台北地院行政訴訟庭認為，陳說法無理由，判決敗訴，可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-10 15:04:28｜2022-02-10 15:07:30
陳男說，民航局稱2020年前已公告大佳河濱公園是禁航區，但他小學就出國留學，直到2003年才回國，大部分時間住在桃園，只走固定路線，對台灣道路不熟，去台北需導航補助，上網查詢大佳河濱公園都是旅遊資訊跟景點介紹，並無警示宣導。
陳男表示，他不是專業玩家，遙控玩具不具導航、影像功能，卻被當場取締強行帶走至專用車製作筆錄，這才知道是禁航區，對這事件的嚴重性跟鉅額罰鍰感到錯愕，認為民航局應先口頭驅離、警告，而非直接裁罰，請求法院撤銷處分。
民航局主張，航空站四周一定範圍內禁止施放遙控無人機、禁航區範圍於2001年早已公告周知，2020年公告沿用，2014年起官網也設置遙控無人機專區，揭露飛安資訊，且新聞、網路上不乏禁航區介紹、無人機違規施放會遭處罰的相關報導，認為陳男抗罰無理由。
法院認為，陳男疏於注意，在未取得許可情形下，於禁飛區域內違規施放遙控無人機，若非故意即屬過失；陳在可見到飛機起降的機場四周禁航區施放遙控無人機，違反《民用航空法》規定，民航局維護飛安依法處罰，處以法定最低30萬之罰鍰，實屬合法適當處分，駁回陳的訴訟。