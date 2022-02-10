比較谷愛凌全紅嬋「誰更受男性歡迎」 廣東電視台被罵慘
中美混血的滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu），在北京冬奧的自由式滑雪大跳台代表中國嬴得第3面金牌，一時風光無限，也成了中國境內的熱門話題之一，連媒體也跟上這股風頭，現在卻傳出廣東有地方電視台，因為把谷愛凌與去年在東京奧運爆紅的中國跳水運動員全紅嬋做比較，爭議性內容慘遭中國網友撻伐，只得匆匆刪文、關閉評論區。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-10 15:05:59
綜合中媒報導，涉事的廣東電視台體育頻道，近日以谷愛凌和全紅嬋為主題，製作了一集節目，拋出「谷愛凌和全紅嬋，誰更受男性觀眾歡迎」的話題，結果慘遭輿論罵翻。
爭議點在於，谷愛凌與全紅嬋雖然年齡相近，但前者今年已滿18歲，相較之下，全紅嬋只有14歲，還是未成年少女。中國知名網紅曾鵬宇就批評，姑勿不論該話題是否對女性不尊重，光是把未成年的全紅嬋帶入到這種話題：「是想向大眾傳播什麼樣的價值觀？」
面對批評如潮，涉事電視台及頻道已將微博相關評論區暫時關閉，但還是沒能止住民眾怒火，陸續有留言罵道：「沒話題可以不說，真丢人」、「我真服了人家全紅嬋才多大啊」、「我們的電視台真的不理解現在觀眾的想法和喜好」。