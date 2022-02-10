台南開設五場大型疫苗施打站 打第3劑送關公Q版小提燈

台南市政府加開 5 場大型疫苗施打站，分別為新營 ( 二場 ) 、善化、北區與中西區。龍崎文衡殿也特地提供 5,000 盞「 Q 版關帝爺燈籠」給施打疫苗第三劑疫苗的民眾。台南市長黃偉哲表示，凡透過「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」，預約 2 月 12 日至 15 日所開設的追加劑 ( 第 3 劑 ) 接種站之民眾，每一站的前 1,000 名民眾可獲得小燈籠 1 盞，呼籲市民盡速施打，加強抵抗力。

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黃偉哲感謝龍崎文衡殿請出關公來掃除疫情，他指出，元宵節即將到來，最受歡迎的就是燈籠，龍崎文衡殿設計的燈籠精巧可愛，希望透過 Q 版關帝爺燈籠的贈送，成為民眾施打第 3 劑的誘因。黃偉哲並呼籲預約完成的民眾應準時到場施打，現場領取 Q 版關帝爺燈籠，盼透過關帝消災抗煞的精神，過關斬疫，保佑健康。

▲黃偉哲希望龍崎文衡殿關公小燈籠能提高民眾施打第3劑的意願（圖／記者林怡孜攝，2022,02,10）

台南市衛生局說明， 5 場次追加劑接種站包含 2 月 12 日（六）上午 8 時 30 分至 11 時 30 分、下午 1 時至 4 時新營區南瀛堂莫德納疫苗接種站、 2 月 12 日（六）上午 8 時 30 分至 11 時 30 分善化多功能活動中心莫德納疫苗接種站、 2 月 13 日（日）上午 8 時 30 分至 11 時 30 分、下午 1 時至 4 時北區許石音樂圖書館高端疫苗接種站、 2 月 14 日（一）上午 8 時至中午 12 時、下午 1 時 30 分至 5 時 30 分中西區衛生所莫德納疫苗接種站、 2 月 15 日（二）上午 8 時 30 分至 11 時 30 分、下午 1 時至 4 時北區許石音樂圖書館高端疫苗接種站。

上述 5 場次必須透過「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」 ( 台南打疫苗系統 ) 預約，預約網址： https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ，並於接種當日攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡 ( 黃卡 ) 。

▲凡透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」，預約2月12日至15日所開設的追加劑 (第3劑) 接種站之民眾，每一站的前1,000名民眾可獲得小燈籠1盞（圖／記者林怡孜攝，2022,02,10）