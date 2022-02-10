台南開設五場大型疫苗施打站 打第3劑送關公Q版小提燈

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黃偉哲感謝龍崎文衡殿請出關公來掃除疫情，他指出，元宵節即將到來，最受歡迎的就是燈籠，龍崎文衡殿設計的燈籠精巧可愛，希望透過Q版關帝爺燈籠的贈送，成為民眾施打第3劑的誘因。黃偉哲並呼籲預約完成的民眾應準時到場施打，現場領取Q版關帝爺燈籠，盼透過關帝消災抗煞的精神，過關斬疫，保佑健康。
台南市衛生局說明，5場次追加劑接種站包含 2月12日（六）上午8時30分至11時30分、下午1時至4時新營區南瀛堂莫德納疫苗接種站、2月12日（六）上午8時30分至11時30分善化多功能活動中心莫德納疫苗接種站、2月13日（日）上午8時30分至11時30分、下午1時至4時北區許石音樂圖書館高端疫苗接種站、2月14日（一）上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分中西區衛生所莫德納疫苗接種站、2月15日（二）上午8時30分至11時30分、下午1時至4時北區許石音樂圖書館高端疫苗接種站。上述5場次必須透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約，預約網址： https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ，並於接種當日攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡(黃卡)。
龍崎文衡殿的Q版關公提供有二種款式，一款是文關公，手持春秋，運籌帷幄；一款是武關公，手揮大刀，威風凜凜。不管是文關公或是武關公，勢必讓民眾施打疫苗意願提高。