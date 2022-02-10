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台南開設五場大型疫苗施打站 打第3劑送關公Q版小提燈

▲台南5大疫苗施打站前1000名接種民眾可獲關公小燈籠一盞， 造型可愛（圖／記者林怡孜攝，2022,02,10）
▲台南5大疫苗施打站前1000名接種民眾可獲關公小燈籠一盞， 造型可愛（圖／記者林怡孜攝，2022,02,10）

記者林怡孜/台南報導

2022-02-10 15:43:19

台南市政府加開5場大型疫苗施打站，分別為新營(二場)、善化、北區與中西區。龍崎文衡殿也特地提供 5,000盞「Q版關帝爺燈籠」給施打疫苗第三劑疫苗的民眾。台南市長黃偉哲表示，凡透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」，預約212日至15日所開設的追加劑 (3) 接種站之民眾，每一站的前1,000名民眾可獲得小燈籠1盞，呼籲市民盡速施打，加強抵抗力。

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黃偉哲感謝龍崎文衡殿請出關公來掃除疫情，他指出，元宵節即將到來，最受歡迎的就是燈籠，龍崎文衡殿設計的燈籠精巧可愛，希望透過Q版關帝爺燈籠的贈送，成為民眾施打第3劑的誘因。黃偉哲並呼籲預約完成的民眾應準時到場施打，現場領取Q版關帝爺燈籠，盼透過關帝消災抗煞的精神，過關斬疫，保佑健康。

▲黃偉哲希望龍崎文衡殿關公小燈籠能提高民眾施打第3劑的意願（圖／記者林怡孜攝，2022,02,10）
▲黃偉哲希望龍崎文衡殿關公小燈籠能提高民眾施打第3劑的意願（圖／記者林怡孜攝，2022,02,10）
台南市衛生局說明，5場次追加劑接種站包含 212日（六）上午830分至1130分、下午1時至4時新營區南瀛堂莫德納疫苗接種站、212日（六）上午830分至1130分善化多功能活動中心莫德納疫苗接種站、213日（日）上午830分至1130分、下午1時至4時北區許石音樂圖書館高端疫苗接種站、214日（一）上午8時至中午12時、下午130分至530分中西區衛生所莫德納疫苗接種站、215日（二）上午830分至1130分、下午1時至4時北區許石音樂圖書館高端疫苗接種站。上述5場次必須透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約，預約網址： https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ，並於接種當日攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡(黃卡)

▲凡透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」，預約2月12日至15日所開設的追加劑 (第3劑) 接種站之民眾，每一站的前1,000名民眾可獲得小燈籠1盞（圖／記者林怡孜攝，2022,02,10）
▲凡透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」，預約2月12日至15日所開設的追加劑 (第3劑) 接種站之民眾，每一站的前1,000名民眾可獲得小燈籠1盞（圖／記者林怡孜攝，2022,02,10）
龍崎文衡殿的Q版關公提供有二種款式，一款是文關公，手持春秋，運籌帷幄；一款是武關公，手揮大刀，威風凜凜。不管是文關公或是武關公，勢必讓民眾施打疫苗意願提高。



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