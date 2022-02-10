高雄國小延2/14開學 陳其邁：預防性停課家長可請防疫假
高雄今(10)日新增5例本土個案，市長陳其邁宣布，基於保護學童立場，全市國小延到14日開學，高中與國中維持明天開學；同時，因應疫情停課期間，家長可請防疫照顧假，若家長無法自行照顧學童，學校仍提供基本照顧服務。對此，決定可能造成家長不便，陳其邁表示歉意，表示這是困難決定，請再給市府3天時間觀察整體社區狀況。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-10 16:06:03
陳其邁指出，針對近期確診個案與社區感染情況，都有國小學生確診，今天中午防疫會議討論後，延後開學有三個因素，一是防疫優先考量、二是國小小朋友沒打疫苗、三是小朋友一到四年級明天是半天、五六年級上全天，評估延後開學的影響相對小。因此決定防疫優先、務必保護小朋友的前提下，國小部分延到2月14日開學。
教育局長謝文斌也指出，後續如果學校有1例確診全校就停課，比先前標準嚴謹一點，希望透過這樣方法保障學習安全。同時，校園社團、營隊暫停跨校、跨縣市活動，2月底前畢旅或校外教學也暫緩，開學後的開學典禮、班親會、家長座談改採線上辦理。
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