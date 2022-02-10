高雄今+5　國小延至2月14日開學

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市教育局長謝文斌指出，原定開學日期是明天，但小朋友還沒施打疫苗，所以決定延後3天開學觀察，國高中則維持2月11日開學。
教育局同時並宣布相關的防疫整備措施，包括「學校如有一例確診個案，全校停課」、「社團、營隊停止辦理跨校或跨縣市活動，並暫緩或延期辦理2月底的畢旅、校外教學」、「學校工作人員應接種完3劑疫苗」、「有上呼吸道症狀的師生切勿到校」、「用餐時隔板入座」、「學生同住家人每日登記體溫在聯絡簿，如2月1日後曾因呼吸道就醫、一併紀錄」等防疫規範。
陳其邁則說，因為有社區感染，所以還是要以防疫作為最優先考量，務必要保護小朋友，因此在防疫會議後決定，高雄市國小延至2月14日開學，在疫情停課期間，家長可請防疫照顧假，若在2月11日家長無法自行照顧學童者，學校仍提供基本照顧服務，這是做了一個困難的決定，但小朋友的安全還是最優先的考量。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。