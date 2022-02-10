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高雄今+5　國小延至2月14日開學

▲高雄市長陳其邁宣布高雄市國小延至2月14日開學。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁宣布高雄市國小延至2月14日開學。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-02-10 15:48:44

高雄今日新增5例本土確診病例，其中4例就是昨日家族群聚延伸，另1個新個案也是屬於春節期間南北移動聚會感染，高雄市長陳其邁說，因為新增感染源未明的確診個案，加上小朋友並未施打疫苗，所以宣布高雄市國小原定明日開學，延至2月14日開學，再給3天時間觀察整體社區狀況。

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▲今（10）天4例確診是昨日年節期間家族聚餐衍伸。（圖／高雄市政府提供）
▲今（10）天4例確診是昨日年節期間家族聚餐衍伸。（圖／高雄市政府提供）
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天4例是昨日年節期間家族聚餐衍伸，今日個案19432與昨日個案19380是密切友人，兩人一同長大緊密互動，在2月6日聚會都各自攜伴出席，因此案19432的同住家人案19433也跟著確診，至於案19435則是19434的同住家人，匡列檢出確診；而另一起確診個案19431則懷疑是在聚會中染疫，目前疫調與新北、屏東、中央疾管署持續聯繫相關進展。

高雄市教育局長謝文斌指出，原定開學日期是明天，但小朋友還沒施打疫苗，所以決定延後3天開學觀察，國高中則維持2月11日開學。

▲教育局宣布相關的防疫整備措施。（圖／高雄市政府提供）
▲教育局宣布相關的防疫整備措施。（圖／高雄市政府提供）
教育局同時並宣布相關的防疫整備措施，包括「學校如有一例確診個案，全校停課」、「社團、營隊停止辦理跨校或跨縣市活動，並暫緩或延期辦理2月底的畢旅、校外教學」、「學校工作人員應接種完3劑疫苗」、「有上呼吸道症狀的師生切勿到校」、「用餐時隔板入座」、「學生同住家人每日登記體溫在聯絡簿，如2月1日後曾因呼吸道就醫、一併紀錄」等防疫規範。

陳其邁則說，因為有社區感染，所以還是要以防疫作為最優先考量，務必要保護小朋友，因此在防疫會議後決定，高雄市國小延至2月14日開學，在疫情停課期間，家長可請防疫照顧假，若在2月11日家長無法自行照顧學童者，學校仍提供基本照顧服務，這是做了一個困難的決定，但小朋友的安全還是最優先的考量。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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