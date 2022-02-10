移工買水果與老闆爆糾紛 員警開啟「三聲道」化解誤會
《四方報》報導，外籍移工來台，難免因為語言不通而發生爭執誤會。日前，台中市一名移工到當地傳統市場買水果，過程中與老闆發生口角，一度爆發衝突；所幸員警獲報到場後，以台語、英語和中文協助雙方溝通，化解這場糾紛。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-10 15:56:31
綜合媒體報導，事發地點位於台中市潭子復興路上的傳統市場，一名菲律賓籍移工昨（9）日上午前往該市場欲購買水果，但因不諳中文，與講台語的攤商老闆發生不愉快，因為語言不通導致誤會加深，雙方爆發口角衝突；路過的民眾見情勢不對趕緊報警。
大雅警分局獲報後，派潭子派出所2名警員到場處理，警員先是用台語向攤商老闆詢問情況，老闆表示移工對待水果動作過於粗魯，才因此不悅；警員又以英語和簡單中文詢問移工事發經過，移工則表示，認為水果價格太高，想向老闆溝通，但雙方語言不通，才因此情緒激動。
警員了解來龍去脈後，瞬間開啟「中、台、英」三聲道模式，協助雙方了解彼此想法，最終成功釐清誤會，緩和了彼此情緒，同時化解這場糾紛。對於2名員警扮演溝通橋樑解決誤會，潭子所所長陳嫈正也予以肯定，表示2名員警平時不忘精進自身語言能力，保持一定的英語溝通技巧，在此次事件中剛好就派上用場，將持續勉勵同仁充實自身能力。