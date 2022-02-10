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高雄增5例！回娘家聚餐不明感染源　最新21處足跡曝

▲▲高雄10日新增5例本土個案，高雄市政府稍早公布最新21處公共場所足跡。（圖／高雄市政府提供）
▲▲高雄10日新增5例本土個案，高雄市政府稍早公布最新21處公共場所足跡。（圖／高雄市政府提供）

編輯中心／綜合報導

2022-02-10 16:11:18

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布，國內新增37例本土病例，其中高雄佔了5例，昨日因親友聚餐的4人確診再擴大增1例，有還出現1例橫跨新北、高雄、屏東的不明感染源家族群聚，高雄市政府稍早公布21處公共場所足跡。

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根據疫調，案19432、案19432、案19433、案19434在高雄市公共場所場期間為2/1至2/8日，倒過鳳山區、大寮區、岡山區、仁武區、三民區、鳥松區、大樹區、旗津區。

▲案19435足跡在高雄市足跡。（圖／高雄市政府）
▲案19435足跡在高雄市足跡。（圖／高雄市政府）
▲案19432足跡在高雄市足跡。（圖／高雄市政府）
▲案19432足跡在高雄市足跡。（圖／高雄市政府）
▲案19433足跡在高雄市足跡。（圖／高雄市政府）
▲案19433足跡在高雄市足跡。（圖／高雄市政府）
▲案19431足跡在高雄市足跡。（圖／高雄市政府）
▲案19431足跡在高雄市足跡。（圖／高雄市政府）
▲案19434足跡在高雄市足跡。（圖／高雄市政府）
▲案19434足跡在高雄市足跡。（圖／高雄市政府）
高雄市政府指出，而新增跨縣市的家庭群聚，是一對老夫婦的有5位女兒，在2/5日回高雄娘家團聚，其中2/2至2/4還有到過苗栗旅遊，是直到5姊妹中有一人因咳嗽、喉嚨癢症狀採檢確診，通知家人採檢後，發現大姐和子女、三姐和子女以及四姐都染疫，這起家庭群聚累計共6人確診。

分別居住在不同地方，2人是住在新北，3人在屏東，1人在高雄，其中在屏東的三姐家裡開復健科診所（潮榮聯合診所）。

幾人過年主要的活動史是在2/5回高雄娘家聚餐，包括三姐和四姐一家，父母都有參加，2/2~2/4 大姐和三姐以及爸媽和五妹）一起去苗栗旅遊。

5姊妹中1人因咳嗽、喉嚨癢症狀採檢確診，通知家人採檢後，大姐和子女跟三姐和子女，以及四姐都也都確診。（編輯：林莞茜）

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