高雄今+5 傳播鏈擴大 陳其邁：增設岡山和平公園篩檢站
高雄市今（10）日新增5例確診，市長陳其邁表示，其中4例是昨天家庭群聚的延伸，昨天高雄有兩對情侶確診，原本是A情侶男與B情侶女確診，但今天A情侶女與B情侶男也都確診，另有2名情侶家人也出現陽性反應，現在跟苗栗與新北釐清感染源哪裡來，另一個新個案則是來自南北移動，岡山和平公園今天下午4點起增設篩檢站。至於大樹區公所也將持續設置篩檢站。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-10 16:50:49
高雄市府下午召開防疫會議會後記者會，在今天新增的個案中，其中4人為昨天家庭群聚，屬於匡列對象發病個案，另一個新個案是南北移動，家族春節中聚會，家族成員來自屏東、新北，聚會據點含苗栗與高雄家中，現在跟兩地釐清感染源到底哪裡來。
隨後衛生局簡任技正潘炤穎指出，今天4例是昨天年節家族聚餐衍生，兩邊各自攜帶伴侶出席聚會，2月6日聚會有4人皆染疫，另1位參與聚會者目前陰性。案19431的足跡包含大寮朝天宮、岡山壽天宮、小林眼鏡中庄店、鳳山大學眼鏡；案19432足跡含三民區錢源火鍋、鳳山區麥當勞、鳥松邁特羽球，大樹吸引力火鍋、大樹九曲堂夜市等地；案19433為鳥松富林早餐、大樹區公所、鳥松仁美郵局；案19434為仁武億品鍋、案194345則為旗津旗后觀光市場、旗津天后宮。
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