引水人基因定序出爐　與國內群聚都不同

高雄日前新增一例案19244，40多歲的引水人確診，他在2月4日發病、2月6日確診，因引水人貨輪接觸頻繁，經溯源疫調，共有40艘輪船引水痕跡，引發關注，高雄市長陳其邁今（10）天指出，經過基因定序釐清，案19244引水人的基因定序和高雄港，甚至是國內出現過的群聚都不同，研判引水人應該是在登船時染疫。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-10 16:36:29｜2022-02-10 16:36:43
陳其邁今天指出，案19244，也就是確診的引水人，基因定序已經釐清，與高雄港案的基因定序不同，有兩個不同位置的變異點，應該是不同來源，基因定序甚至與國內現在看到的都不太一樣。
陳其邁說，所以案19244經過判定應該是在登船時染疫，因為引水人的相關接觸經過中央、地方詳細疫調，從海上、陸上分別追蹤其感染源，擴大匡列採檢，目前無新增個案，會持續檢視他可傳染期間的相關接觸者，務必把風險降到最低。
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