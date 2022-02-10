毒咖啡毒糖果氾濫 10部反毒創意短片教台南學童識毒防毒

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今(10)日舉辦「台南反毒深耕計畫-入班宣導影片」啟動記者會，台南市長黃偉哲表示，本次短片收到包括律師團體、學者教授、司法實務工作者等建議，希望校園防毒作為可以融入校園生活作息，讓學生隨時觸及正確的藥物濫用防制訊息。此次短片製作由南臺科大及成功大學的專業多媒體團隊協助拍攝，且獲得台南高分檢檢察官協助提供影片素材，並邀請醫界、法界、學界、警察、教育界及更生保護團體現身說法，針對常見毒品危害及自我保護方式，分為10項簡短主題說明，淺顯易懂，輔以學校師長的引導及說明，鼓勵學生勇敢對毒說「不」！
教育局局長鄭新輝表示，此次反毒創意短片可作為學校老師反毒入班宣導時補充教材，且近年來精美包裝之新興混合式毒品(如：咖啡包、糖果、巧克力)快速竄起，容易讓學失去戒心而誤食。教育局於110年培訓550名校園毒防宣導人員，111年再增購350套新興毒品擬真教具予本市國中小，提供學校反毒師資入班宣導使用，充實校園毒防宣導能量，加強學生對於新興毒品的防範意識。台南近年強化校園藥物濫用防制宣導，國中(小)春暉輔導個案數已由102年62例，降至110年7例，預防成效顯著。
這10部短片每片約2分鐘，清楚傳達藥物濫用防制觀念，特別上傳教育局資訊中心網站(網址：https://www.tn.edu.tw/反毒宣導)，便於學校課程使用或學生自行選閱，未來也規劃每學期的期初、期中及期末，由老師利用課間或健體、綜合領域等課程進行播放，建立學生對非法成癮藥物的正確認知並了解其危害，進而遠離、拒絕毒品，將拒毒觀念向下扎根，成功營造健康、無毒品校園環境。
家長如發現孩子花費增加，房間出現怪味(如塑膠味)，作息異常等徵兆，可向學校尋求協助並撥打家庭教育諮詢專線(412-8585)功能，提供家長藥物濫用防制諮詢管道。