毒咖啡毒糖果氾濫 10部反毒創意短片教台南學童識毒防毒

新興毒品日益風行，為進一步深化學童藥物濫用防制及自我保護的認知能力，台南市政府與台南市律師公會、成功大學、南臺科技大學及國際扶輪 3470 地區台南鳳凰扶輪社合作，台灣高等檢察署台南檢察分署並支持製作 10 部反毒短片，要一起守護學童身心安全。

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今 (10) 日舉辦「台南反毒深耕計畫 - 入班宣導影片」啟動記者會，台南市長黃偉哲表示，本次短片收到包括律師團體、學者教授、司法實務工作者等建議，希望校園防毒作為可以融入校園生活作息，讓學生隨時觸及正確的藥物濫用防制訊息。此次短片製作由南臺科大及成功大學的專業多媒體團隊協助拍攝，且獲得台南高分檢檢察官協助提供影片素材，並邀請醫界、法界、學界、警察、教育界及更生保護團體現身說法，針對常見毒品危害及自我保護方式，分為 10 項簡短主題說明，淺顯易懂，輔以學校師長的引導及說明，鼓勵學生勇敢對毒說「不」！

教育局局長鄭新輝表示，此次反毒創意短片可作為學校老師反毒入班宣導時補充教材，且近年來精美包裝之新興混合式毒品 ( 如：咖啡包、糖果、巧克力 ) 快速竄起，容易讓學失去戒心而誤食。教育局於 110 年培訓 550 名校園毒防宣導人員， 111 年再增購 350 套新興毒品擬真教具予本市國中小，提供學校反毒師資入班宣導使用，充實校園毒防宣導能量，加強學生對於新興毒品的防範意識。台南近年強化校園藥物濫用防制宣導，國中 ( 小 ) 春暉輔導個案數已由 102 年 62 例，降至 110 年 7 例，預防成效顯著。

▲台南市教育局發表10部創意反毒短片（圖／記者林怡孜攝，2022,02,10）

這 10 部短片每片約 2 分鐘，清楚傳達藥物濫用防制觀念，特別上傳教育局資訊中心網站 ( 網址： https://www.tn.edu.tw/ 反毒宣導 ) ，便於學校課程使用或學生自行選閱，未來也規劃每學期的期初、期中及期末，由老師利用課間或健體、綜合領域等課程進行播放，建立學生對非法成癮藥物的正確認知並了解其危害，進而遠離、拒絕毒品，將拒毒觀念向下扎根，成功營造健康、無毒品校園環境。