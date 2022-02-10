Gogoro推出VIVA MIX靈魂紫限定版 主打女性多變獨特風格
女性消費力不斷提升，「她經濟」已成為主流消費趨勢，各產業紛紛以女性為目標客群，推出專屬主打商品。瞄準女性市場，Gogoro今（10）日宣布，打造出 Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版，搶在情人節前夕推出，以神秘多變的漸層設計，滿足女性多變的個性化需求。
記者賴志昶／台北報導
2022-02-10 17:08:54
根據Gogoro於2021年銷售數據顯示，在已售出超過2.6萬輛的Gogoro VIVA MIX系列車款中，女性購車佔比將近六成，其中21歲到35歲族群佔比 40.23％，36 歲到 45 歲族群佔比 30.97％，顯見 Gogoro VIVA MIX 以輕巧靈活的車身、省力中柱與倒車輔助、搭載耐用好保養的 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統等多項貼心設計，深受年輕女性消費族群歡迎。
對此，Gogoro特別推出VIVA MIX 靈魂紫限定版，定價7萬8980元，並擁有特殊標配，包括深受車主喜愛的熱門配件「鋁合金 Y 型置物架」，工藝鍛造讓日常置物有如精品展示，獨家磁吸吊掛方式也貼心女性置物；「Gogoro 靈魂紫專屬安全帽」也列為標配，讓女性車主以獨特風格、魅力登場；而POP個性化配件系統也推出多款紫色系新配件，現有車主亦可滿足自己善變的喜好，為愛車增添個人風格。
Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版亦搭配專屬 Purple Soul 靈魂紫的開關機音效，展現屬於自己的混音色系；更可透過專屬 Purple Soul 靈魂紫限定 Gogoro App 主題介面進行多項設定，想怎麼變，就交給當下的心情決定。
即日起至4月10日，凡購買 Gogoro VIVA MIX 及 Gogoro VIVA XL 全車系，即贈價值2280元的「Gogoro 20 吋城市輕旅行李箱」一個；此外，Gogoro 與台北 W 飯店首度跨界合作，只要在3月15日前，於Gogoro各大門市下訂購買 Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版，就有機會抽中價值3萬元的「台北 W 飯店 壯美客房住宿券」與價值1980元的「台北 W 飯店 雙人下午茶券」。
即日起至 3月31日，Gogoro推出「VIVA MIX 銅板入手」專案購車，可享前三年最低月付只要 1442元（貸款金額視車型而定），每天只要 1 枚 50 元銅板，就能輕鬆入手 Gogoro VIVA 靈魂紫限定版。