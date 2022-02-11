2022台北燈節懶人包　3大燈區亮點搶看、50燈飾美爆士林

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日期：2月11日至2月20日
地點：捷運劍潭站、士林站、芝山站
亮燈時間：每日17:00至22:00
■燈區1：劍潭站「夜市燈區」
主燈及「虎舞台」都位在劍潭站夜市燈區，其中主燈「TAIPEI 40」諧音正是台北士林，以士林天文館、科教館為意象，打造宇宙飛船做為今年主燈，體積達寬7米、高4米，艙內駕駛是可愛的吉祥物祥虎，將是第一座可以離開地球表面，搭配燈光及音樂「飛上天」的主燈。主燈秀自每晚6時起，每30分鐘1場，每次演出3分鐘。（2/11、2/12展演時間不同）
☆主燈展演時間
2/11 20:00｜21:00｜21:57
2/12 19:50｜20:30｜21:00｜21:30｜21:57
2/13至2/20 每日18:00至22:00，每30分鐘一場
虎舞台表演時間：平日19:00至21:00。
■燈區2：士林站「光彩燈區」
位於基河路兩旁人行道，以傳統舊街為主題，必逛亮點是「彩虹祈福隧道」，設有祈願卡，民眾通過彩虹隧道時，能把心願掛在彩虹上。另一亮點則是位在基河路上的一座老虎花燈，在白天看來，青面獠牙吸引不少民眾側目，在網路上引起討論。這是日本藝術大師Hideyuki Katsumata創作的「HANAUTAH TIGER」，授權由台灣燈飾大師劉保志操刀，用傳統花燈的工法百分百還原，在黑夜中的模樣立刻神氣威武。
■燈區3：芝山站「河濱燈區」
台北燈節首次推出的「水火共舞」聲光劇場，以及河舞台、美崙公園都在此區，美崙公園規劃成親子燈區，大草坪每日19點至21點有熊讚熱氣球立球，周末河舞台則舉辦卡通明星「阿奇幼幼園」見面會。水火共舞聲光劇場有長達百米的⽔幕光雕投影，以及特效焰火、雷射、燈光效果，氣勢壯觀，水景地景完美結合，加上跟著⾳樂節奏噴發的焰火，值得一看。
☆水火共舞聲光劇場展演時間：
2/11 20:40｜21:00｜21:55
2/12 20:30｜21:00｜21:30｜21:55
2/13至2/20 每晚18:00至21:30隔30分鐘一場，最終場21:55
（僅4場含音樂焰火秀，詳見活動官網）
■猜謎換獎品：
2/11至2/20每日17點至22點，在河舞台燈謎牆選擇一道謎題，到4號服務台答對可換獎品，每人每日限兌換一次，獎品是「勃肯」皮製鑰匙圈，限量200份。
■阿奇幼幼園見面會
地點：美崙公園大草坪河舞台
時間：2/12(六)、2/13(日)、2/19(六)、2/20(日)，每日15:00至15:30
■集章寄福明信片
2/11至2/20，到士林街福德宮、慈諴宮、神農宮、芝山巖惠濟宮任一宮廟，可免費獲得明信片，在明信片完成4大宮廟祈福章，可到台北表演藝術中心廣場的台北郵局臨時攤位，兌換限量免費郵票（每人限1張），將集滿的新年祝福寄到親友手上。
■交通方式
主燈、主舞台｜Google Map導航「士林街福德宮」
捷運｜劍潭站、士林站、芝山站
台鐵｜台北火車站下車轉乘淡水信義線
公車｜詳見官網
■防疫規定
1、燈節場域內禁止飲食，全程佩戴口罩，保持社交距離。
2、主燈及虎舞台圍設管制區，每日16:30開放進場，需量體溫、酒精消毒、完成實聯制。入口增設「綁定台北通的悠遊卡」快速進場通道，可持悠遊卡快速感應進場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。