持PCR陽性報告立榮櫃台仍放行 確診陸配無犯意不起訴
立榮航空B7-511班機去（2021）年5月31日搭載2名新冠肺炎確診者，消息曝光嚇壞同機旅客。其中1名確診者遭檢舉，隱匿病情劃位登機。台北地檢署調查後，指確診者要回中國大陸前去醫院自費快篩及PCR，結果快篩陰性，PCR雖是陽性，但報告以英文記載，確診者並未注意，且立榮地勤也沒落實檢查，認定她無犯意，今（10）日將全案不起訴。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-10 17:20:20｜2022-02-10 17:21:34
該名確診者姓陳，家住萬華，是陸配，去年搭機抵達中國廈門後，被採檢出陽性反應，隔離治療3個多月，痊癒後才返回福建老家，期間她因傳喚無著，一度發布通緝，直到後來返台入境才被法辦。
陳女供稱，當時5月本土疫情爆發，她因地緣關係曾去做快篩，結果是陽性，經PCR檢測呈陰性；後來，她有事要回中國大陸，依規定要檢附3天內PCR陰性報告，所以自費前往醫院檢測，但醫院忘記PCR只做快篩，所以又再趕去補做PCR，拿到報告時，看到「POSITIVE（陽性）」，也沒有了解是什麼意思，以為快篩是陰性，PCR也會是陰性，才持報告登機，沒有不實填寫登機前健康聲明書的犯意。
檢方認為，陳女沒有偽造或冒充他人填寫等情況，且她填寫時，因快篩及PCR採檢作業上的結果不同，以致她誤認自己所填內容為真實，考量她沒有偽造文書等主觀上犯意，因此將她不起訴。