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中職／樂天女孩練習生公布　張雅涵61萬狂粉自帶人氣

▲張雅涵擁有61萬粉絲。（取自張雅涵IG)
▲張雅涵擁有61萬粉絲。（取自張雅涵IG)

記者吳政紘/綜合報導

2022-02-10 17:24:46

2022樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls「Trainee 練習生」海選，已經有23位內外兼修的女孩在近300位報名中入圍，今公布練習生正選名單。

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練習生來源除了透過海選外，樂天桃猿也邀2021年正式海選遺珠胡佳琳以及前TPE48成員陳詩媛擔任練習生。經過訓練合格後，「練習生」將成為正式樂天桃猿專屬啦啦隊一員。精彩的徵選花絮已於2月2日及2月9日分上下集於樂天女孩頻道播出。在海選的過程當中，李芷霖、張雅涵、詹伊婷、陳婉卉在各項分數表現不俗皆入選正式練習生。

▲樂天女孩練習生張雅涵擁有61萬粉絲。（樂天提供)
▲樂天女孩練習生張雅涵擁有61萬粉絲。（樂天提供)
張雅涵Kimi外型亮眼，在藝能界已經擁有單曲及不少作品，自帶人氣；李芷霖在2019年的FISU（國際大學生體育聯合會）世界大賽啦啦隊錦標賽勇奪季軍；詹伊婷身為水靈甜美的直播主，效法林襄挑戰樂天女孩突破極限；陳婉卉一頭美長髮，出身自專業模特兒並且擁有七年練舞資歷。六位樂天女孩練習生將接受各式培訓後檢測合格，包括從二月中開始的「藝能界造型課」、「名師肢體表演課」、「商演經驗課」、「運動心理強化課」、「總監舞蹈營」以及Rakuten Girls終極試煉。

▲張雅涵擁有61萬粉絲。（取自張雅涵IG)
▲張雅涵擁有61萬粉絲。（取自張雅涵IG)
期待這六位樂天女孩「Trainee練習生」完成課程及終極試煉晉升樂天女孩，讓全猿主場更添精彩嬌點，美麗戰起來！

▲張雅涵擁有61萬粉絲。（取自張雅涵IG)
▲張雅涵擁有61萬粉絲。（取自張雅涵IG)
▲張雅涵擁有61萬粉絲。（取自張雅涵IG)
▲張雅涵擁有61萬粉絲。（取自張雅涵IG)

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