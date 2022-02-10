蕭敬騰等相繼發表親中言論　陸委會：統戰老梗千篇一律

我是廣告 請繼續往下閱讀
陸委會發言人邱垂正在下午例行記者會上表示，我方已注意到中共近期加強對台促統的認知作戰，包括積極運用我在陸國人進行各種統戰宣傳工作，企圖遂行其對台統戰分化的圖謀。中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共不斷運用特定的台籍人士進行政治操作與統戰宣傳，刻意營造兩岸同屬一中之假象，都改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。
邱垂正批，這些統戰的老梗內容千篇一律，毫無新意可言，只會讓台灣民眾更加反感，台灣人民嚮往的是民主體制與自由、多元開放的公民社會環境。然而，中共在威權獨裁體制下，不斷強化社會監控，打壓異議人士，蔑視人民應有權利與自由，只是加深台灣民眾對中國的負面印象。
邱垂正呼籲，希望國人都能夠珍惜得來不易的自由、民主生活方式，認清中共以「拉打兩手」對我進行分化的手段與野心，也要在這裡呼籲國人從事兩岸交流，相關言行應該要考量台灣社會觀感，不應該配合中共對台進行統戰宣傳，發表傷害國家尊嚴、不符事實的言論，成爲中共統戰宣傳樣板。
他表示，台灣對自由、民主體制充滿信心，即使有極少數個案選擇另外一種價值，都不會影響絕大多數台灣人民對這塊土地的熱愛，以及對於自由、民主價值的堅持，相信絕大多數國人都不會配合中共對台統戰作為，更不會附和其意識形態與政治立場，中共企圖與統戰樣板拉攏分化台灣社會，只會讓台灣民眾徒增反感，無助兩岸關係正向發展良性互動。