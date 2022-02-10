MSCI台股權重「2降1升」 金管會估外資將流出16億元
針對指數編纂公司MSCI（明晟）今（10）日公布季度調整結果，台股權重「2降1升」，金管會表示，台股表現還是要看國情勢和基本面，預估影響外資流出0.56億美元、折合約新台幣16億元，占外資持有市值僅0.006%。
記者顏真真/台北巷報導
2022-02-10 17:54:46
台股這次在MSCI季度調整權重中，「MSCI全球新興市場指數」權重由16.39%下調至16.37%，調降0.02個百分點。「MSCI亞洲除日本指數」權重由18.70%下調至18.56%，調降0.14個百分點。在「MSCI全球市場指數」權重由1.90%上調至1.91%，調升0.01個百分點，最新權重將在2月25日收盤生效。
至於MSCI台灣指數成份股方面，這次成分股新增1檔，刪除1檔，指數成分股將維持86檔，並有16檔成分股調整在外流通股數，這次權重調升最多為新增成分股元太，其變動權重為0.38%，權重調降最多則為刪除成分股緯創，其變動權重為-0.23%。
對於MSCI台股權重「2降1升」，金管會證期局認為，以台股在「MSCI全球新興市場指數」調降0.02個百分點觀察，預估影響外資流出0.56億美元，折合約新台幣16億元，占外資持有市值0.006%，影響甚微。
證期局還強調，MSCI調整權重和台股表現沒絕對關係，台股主要還是受國際整體情勢變化及產業基本面影響，而2021年上市櫃公司全年營收達39.82兆元，年增16.41%，2021年12月現金殖利率也達2.56%，就國內產業基本面來說，台股對外資仍有一定吸引力。