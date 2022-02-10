阿羅哈客運停駛　公路總局：予以尊重

我是廣告 請繼續往下閱讀
公路總局指出，阿羅哈客運原營運路線為「【3999】臺北-高雄」、「【3888】臺北-嘉義」2條國道客運路線，因受疫情影響，陸續減少約7成班次，目前【3999】每週246班、【3888】每週96班，合計總班次每週342班。
公路總局說明，停駛後臺北往返高雄有2條國道客運路線可替代，目前計每週507班次，分別為國光客運「【1838】臺北-高雄」每週123班次及統聯客運「【1610】臺北-高雄」每週384班次；臺北往返嘉義有6條路線可替代，目前計每週674班次，分別為國光客運「【1834】臺北-嘉義」每週302班次、「【1836】臺北-新營」每週14班次、日統客運「【7005】臺北市-民雄鄉」每週102班次及統聯客運「【1612】臺北-臺南」每週140班次、「【1618】臺北-嘉義」每週102班次、「【1638】臺北-東石」每週14班次，提供乘客參考運用。
不過公路總局也提到，這些替代路線因受疫情影響，約有8成以下減班情形，另統計110年12月份客運載客狀況，【3888】、【3999】路線載客約3至5成，其餘替代路線則約有5成以上空位，運能尚稱充裕。
針對乘客權益，公路總局提到，目前該公司有北高、竹高、北嘉、北中及高中五種套票，2月19日後，乘客如欲辦理退票，有台北、新莊、新竹、台中、建國客運及嘉義站6個場站窗口，營業時間上午9點至晚間9點可受理退款，3月1日起統一由新莊站處理，乘客權益不受影響；另有關勞工權益部分，高雄市區監理所將轉請地方政府勞政單位協助。
公路總局強調，新冠肺炎疫情爆發後，已規劃多項防疫措施，提供防疫物資補貼，減輕業者負擔，同時為降低疫情對於公路客運業者營運衝擊，也授權各區監理所視路線實際情形核准業者減班申請，並分別於109年4月至6月及110年5月至7月給予業者營運費用補貼，以協助客運業者度過困境。
對於阿羅哈客運評估經營環境及其經營能力後再次表達路線停止營運，公路總局認為，因停駛路線均有替代路線，不影響民眾行的權益，故予以尊重，後續將依監理行政程序辦理。