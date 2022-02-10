孫藝真秀鑽戒點頭嫁！求婚畫面曝 戲劇男友：要當妳老公
孫藝真、田美都、金智賢主演新戲《三十九》開播倒數，預告片、劇照釋出不斷，正式預告中，孫藝真一開頭就用娃娃音說：「我不是老處女喔。」甚至疑似答應延宇振的求婚、曬出超閃鑽戒，2人還開心擁抱，氛圍十分甜蜜。巧的是，孫藝真晚間宣布嫁人，與正牌男友玄彬修成正果。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-10 20:40:16｜2022-02-10 20:42:36
孫藝真在《三十九》飾演皮膚科院長「車美昭」，跟飾演皮膚科醫生的延宇振看對眼，首支預告中，延宇振喝醉對孫藝真說：「妳一出現，就擊中我的心了！」好友田美都得知欣喜若狂，不斷追問孫藝真：「做了嗎？」男生致電時，好姐妹們搶接電話、一旁看戲，畫面十分逗趣。
該劇近日釋出正式版預告，孫藝真一開頭就用娃娃音說：「我不是老處女喔。」她也對延宇振打開心房，表示田美都、金智賢是比家人還重要的朋友。延宇振也跟孫藝真告白，他說：「我有了未來的志向，車美昭的丈夫。」畫面隨後帶到2人擁抱、女生戴上鑽戒的畫面。
孫藝真跟延宇振劇中發展甜蜜，讓不少網友替孫藝真正牌男友玄彬捏把冷汗，喊話希望他不要看到預告。事實上，孫藝真跟玄彬2021年認愛後，2人甜蜜依舊，孫藝真日前到劉在錫主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》宣傳新戲時，大方放閃說：「現在的愛情是初戀。」2人晚上還突然宣布結婚，由此推斷玄彬完全不受戲劇效果影響。