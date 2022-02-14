菜鳥瘋露營／「第一露」直上露營車！免搭帳能洗澡好處多

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莊建和分析，若是新手的「第一露」，通常會建議選擇比較舒適的環境，例如露營拖車，就類似民宿、飯店，只要民眾拎著行李，開車來露營場租借即能入住，尤其如果是一家三代同堂的家庭，可以讓長者、小孩住在露營拖車，而中年、青年在外頭搭營，就能同時享受到野營與露營拖車兩者不同的生活感。
此外，莊建和也建議，露營新手若有足夠預算，可以選擇購買或是改造露營車，露營車雖依法規是限乘3人，但上頭空間依車型大小，至少也都能睡上4、5人居多，能直接開車上路相當便利，又有廁所隨時上廁所，還能洗上熱水澡，同時具備簡易的廚房能夠烹飪，到達目的地後，只要邊帳一拉開，椅子或帳棚一擺，又能享受大自然的景觀與氣氛，讓新手的野外露營旅程也能相當享受與奢華。
至於露營車型的選擇，莊建和推薦福斯露營車「加州號（California）」，另外台塑汽車也有推出歐洲進口的露營車IVECO；至於較高檔的自走型豪華露營車，Mercedes-Benz賓士也有一台「馬可波羅（Marco Polo）」露營車；價格方面，整體都落在260至350萬元之間。
莊建和提醒，民眾若要購買露營車，一定要事先詢問業者，這台是否能夠登記合法；而露營車基本功能一定要有廁所、流理臺、床以及側邊帳，至於其他功能要看消費者有哪些需求，再與業者進行討論與選購，
若是消費者預算沒辦法拉到這麼高，莊建和也建議，可以先購入小貨車，再與露營車改造業者進行洽談，事實上現在國內露營車改造市面漸漸蓬勃發展，各式各樣改裝都有，只要預算合理都可自己個人化選擇；不過改造最需注意的是安全性與法規問題，畢竟改造露營車仍算私自改車，基本上第一年使用沒問題，但如果第二年要驗車時，就會遇到一些困難，若是想省下這部分麻煩，還是建議直接購入露營車款，但總歸一句還是「看你想怎麼玩」。
如果沒辦法直上露營車也沒關係，現在「小資族」花費與住飯店差不多的金額，也能租到露營車過過癮。租車業者白宮租賃公司負責人黎竟恒表示，目前露營車租賃市場，每輛車的價位約在每天6千至1萬元之間，看車型大小、租借日期是否為假日而定；至於客源方面，大多數都是有小孩的家庭，而且有一定的預算，才會選擇來租賃露營車，但也是有客人是一大群年輕人來租車，多人分擔之後費用就不會這麼高。
黎竟恒指出，近期適逢疫情，國內旅遊正夯，尤其大家為了避免群聚，都會想往戶外跑，因此租賃露營車的市場也是相當火熱，現在才2月，但已經有客人先來預約6月的端午節連假了。
最後，新手開露營車上路，黎竟恒特別提醒，露營車的高度與一般貨車或休旅車不同，高度高出許多，因此再行經隧道、山路時一定要特別小心與注意；另外，露營車都有的側邊帳在開闔時，也要注意車子側邊是否有異物阻擋，例如山壁、樹木等，不然電動側邊帳有時一開出去，撞到樹枝壞了，「一賠可能都5、6萬元，這是得不償失。」