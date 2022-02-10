防堵高雄港疫情！高雄港應變中心設置疫苗接種站

台灣港務公司於今(10)日，仍持續在高雄港各管制站嚴格執行進港人員是否有篩檢、或有3天內PCR陰性證明者，才能進入港區，並將於11日及12日在港區開設疫苗接種站，以供港區從業人員就近施打第3劑疫苗，以加強個人防護力，防堵高雄港疫情擴散。
記者黃守作／高雄報導
2022-02-10 20:00:00
台灣港務公司董事長李賢義，與高雄港務分公司總經理王錦榮、港務長張展榮，以及交通部航港局南部航務中心主任張博彥，在高雄港應變中心，共同研議港區強化防疫作為，並將於11日及12日在港區開設疫苗接種站，以供港區從業人員就近施打第3劑疫苗，以加強個人防護力。
會中強化防疫作為包括，登輪下船人員之清消站設置在登輪檢查站相鄰區域，以利控管人員確實完成清消，並設置監視器24小時監看登輪人員清消情形，至於登輪人員個人清消作業，應依標準作業程序自行落實執行，如未依標準作業流程執行清消者，一經查獲，立即依相關規定裁處，並禁止再次上船作業。
對於登輪下船人員自下船處到清消站，不得自行脫卸防護裝備，需移動到清消站時才能卸除，而登輪下船人員及搭(騎)乘車輛(機車)應自主清消，完成清消後才能離開，至於進港區作業人員後續篩檢實施頻率，則依主管機關高雄市政府規定執行。
另為方便港區從業人員就近施打第3劑疫苗，將於11日及12日在高雄港36號管制站，以及第3、5貨櫃中心開設疫苗接種站，加強個人防護力。