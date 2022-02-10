疫情照買不手軟！國人去年刷卡金額衝3.1兆元歷史次高

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對於去年12月信用卡簽帳金額月增28億元，銀行局分析，有正向、負向因素，增加部分主要是繳保費，增加約47億元，減少因素則是11月基期較高，12月因為雙11、百貨周年慶等檔期接近尾聲，刷卡力道下降，光台新銀、中信銀、永豐銀家這部分就少了40億元。
就發卡量觀察，台北富邦銀行、中信銀行去年12月發卡量都衝破9萬張，銀行局表示，北富銀主要是J卡、Momo卡、台灣大哥大聯名卡等都有增加，而中信銀則是中油聯名卡、中信商旅鈦金卡，中信Linepay卡的挹注。
至於2021年全年累計信用卡簽帳金額達3.1兆元，創歷史次高紀錄，銀行局分析，雖然去年疫情一度進入三級警戒，但相關消費行為都還在持續進行，使得國人疫情期間使用信用卡頻率、次數增加，也推升全年信用卡簽帳金額有所成長。
雖然疫情期間「非現金支付」交易筆數雖有下降，2021年全年有47.26億筆，較202年減少4.95億筆，但「非現金支付」金額則不減反增，全年達5.44兆元，較2020年增加469億元。銀行局表示「非現金支付」筆數減少，應與去年5至7月全國疫情進入三級警戒，國人改採居家辦公、居家上課，搭大眾交通運輸的人次大幅減少有關。