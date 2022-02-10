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疫情照買不手軟！國人去年刷卡金額衝3.1兆元歷史次高

▲金管會最新統計，去（2021）年信用卡刷卡金額達3.1兆元，創歷史次高紀錄。（示意圖／NOWnews資料照）
▲金管會最新統計，去（2021）年信用卡刷卡金額達3.1兆元，創歷史次高紀錄。（示意圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2022-02-10 19:23:24

國內去（2021）年本土疫情升高，5月中旬後甚至進入三級警戒，但國人刷卡消費仍不手軟。根據金管會今（10）日公布最新統計，國內信用卡刷卡金額不僅連續兩年突破新台幣3兆元，去年更刷出3.1兆元，較2020年3.02億元還高，年成長2.6%，更創下歷史次高紀錄，僅次於2019年的3.22兆元。

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根據金管會銀行局統計，截至去年12月底止，共有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約5263萬張，總有效卡數約3379萬張，循環信用餘額約1012億元；未到期分期付款餘額約1635億元；12月當月簽帳金額約2949億元，較11月2921億元增加28億元；當月轉銷呆帳金額約2.1億元，逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）比率平均為0.13%。

對於去年12月信用卡簽帳金額月增28億元，銀行局分析，有正向、負向因素，增加部分主要是繳保費，增加約47億元，減少因素則是11月基期較高，12月因為雙11、百貨周年慶等檔期接近尾聲，刷卡力道下降，光台新銀、中信銀、永豐銀家這部分就少了40億元。

就發卡量觀察，台北富邦銀行、中信銀行去年12月發卡量都衝破9萬張，銀行局表示，北富銀主要是J卡、Momo卡、台灣大哥大聯名卡等都有增加，而中信銀則是中油聯名卡、中信商旅鈦金卡，中信Linepay卡的挹注。

至於2021年全年累計信用卡簽帳金額達3.1兆元，創歷史次高紀錄，銀行局分析，雖然去年疫情一度進入三級警戒，但相關消費行為都還在持續進行，使得國人疫情期間使用信用卡頻率、次數增加，也推升全年信用卡簽帳金額有所成長。

雖然疫情期間「非現金支付」交易筆數雖有下降，2021年全年有47.26億筆，較202年減少4.95億筆，但「非現金支付」金額則不減反增，全年達5.44兆元，較2020年增加469億元。銀行局表示「非現金支付」筆數減少，應與去年5至7月全國疫情進入三級警戒，國人改採居家辦公、居家上課，搭大眾交通運輸的人次大幅減少有關。

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