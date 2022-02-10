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移工將來台！菲駐台代表：入境前檢疫費由仲介承擔

▲2/15將開放移工第二階段引進。（圖／報系資料照）
▲2/15將開放移工第二階段引進。（圖／報系資料照）

記者李芷涵/綜合報導

2022-02-10 20:03:37

《四方報》報導，下週二即將開放移工第二階段引進，並加開菲律賓和越南移工來台，移工需配合我國境外、境內檢疫措施。菲律賓駐台代表費南德（Wilfredo B. Fernandez）對仲介發出警告，強調移工登機前檢疫費不能轉嫁給移工，並表示「任何違規行為都將依法嚴格處理」。

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根據勞動部專案引進計劃，移工檢疫分為境外和境內，境外部分，移工進入訓練機構受訓前需進行PCR檢測，來臺登機前72小時需落實一人一室隔離，並再進行一次篩檢。入境後則需在機場PCR檢測一次，後續檢疫14日，並於檢疫結束前再一次PCR檢測；檢測結果陰性者，銜接自主健康管理7日，並於自主健康管理期間辦理一次快篩。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國表示，移工入境後檢疫費用，包括移工檢疫及自主健康管理期間之膳宿及衍生之交通費用，均應由雇主負擔，不可轉嫁移工，否則將依違反《就業服務法》論處；移工境外的檢疫費用則由雇主和移工協商，並未硬性規定由哪一方支付。

菲律賓駐台代表費南德強調，根據菲律賓海外就業署​​（Philippine Overseas Employment Administration）2021年1月公布的規定，仲介必須負擔移工出國前檢疫費，若違規將依法懲處。馬尼拉經濟文化辦事處指出，目前至少有35000名移工等待來台工作，其中有11000人為新聘移工。

菲律賓移工僱傭及移民專家蓋斯拉尼（Emmanuel Geslani）向《四方報》表示，先前菲律賓和台灣當局協商移工引進事宜時，菲律賓政府最大的一項訴求就是希望移工「登機前」於母國的檢疫費用勿由移工承擔，而由仲介或雇主支付。他指出，菲律賓政府對仲介的要求比其他移工來源國更嚴格，希望移工勿承擔出國前檢疫費，兩國協商後在春節前已經對引進規範有共識。

蓋斯拉尼表示，台灣政府對移工的引進門檻較日、韓低，沒有語言要求，再加上氣候條件更接近菲律賓，薪資待遇也不錯，因此仍是許多菲律賓勞工理想的海外工作地。先前一段時間的移工禁令對許多移工生計造成顯著影響，因此對於開放樂觀其成。

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