休葛蘭花邊新聞不斷　要胡志強女兒電話被拒

集結芮妮齊薇格（Renee Zellweger）、休葛蘭（Hugh Grant）、柯林佛斯（Colin Firth）爆笑演出的浪漫喜劇片《BJ單身日記》一直是情人節必看經典，芮妮演活30幾歲都會女子布莉琪一角，道盡單身狗跟大齡女子的心酸，過年過節總是被問感情生活、何時結婚、親友亂介紹對象，但樂觀的布莉琪也會逐一反擊，將人生控制權抓在自己手裡，她常跟閨密大吐苦水，談起成人的愛情生活總是百無禁忌，寫實生活宛如每個單身男女的縮影，戲裡特別安排當年兩大英倫的頂尖男神搶平凡的魯蛇妹劇情也是不少偶像劇成功的黃金公式；近年女性自我意識抬頭晚婚也成了常態，大齡單身女的相關題材紛紛冒出，引起許多人共鳴，像《俗女養成記》、《海岸村恰恰恰》等，也都闡述女人到了一定的年齡時對於愛情跟工作時的抉擇跟焦慮，在追愛的過程中人們總是在想怎麼做才好，但如同《BJ單身日記》經典金句，柯林佛斯對女主角說：「我喜歡妳，喜歡妳原本的樣子。」布莉琪勇敢做自己，也向所有人證明，女人不管幾歲都可以過得漂亮又有自信，《BJ單身日記》用詼諧的方式帶出許多發人深省的主題，不管是單身男女還是情侶都值得一看！
娛樂中心／綜合報導
2022-02-11 02:00:00
柯林佛斯跟休葛蘭兩人同年，生日只差一天，演出《BJ單身日記》時都41歲，極具濃厚的熟男魅力，兩大英倫紳士在顏質巔峰時期的合作堪稱影史經典，他們在劇中個性迥異各有擁護者，一位是內斂不擅長言語的暖男律師，一位是壞壞又性感的出版社主編；61歲的柯林佛斯近年在《金牌特務》系列飾演帥氣的西裝紳士特務哈利，大叔魅力不減，在電影中展現優雅身手的他曾在《BJ單身日記》跟休葛蘭上演像小學生打架的戲碼，柯林佛斯受訪表示那場對打橋段是親自上陣沒用替身，而且拒絕排練的版本：「我們兩個扮演懦弱、憤怒的雅痞，上一次打架可能都是七歲在學校操場的時候，所以不能打得太專業。」果然即興發揮跟反差萌獲得好評，戲裡飾演女主角好友的莎莉菲利浦斯（Sally Phillips）日前受訪時爆料，當時她跟一票演員就坐在躺椅上看他們兩個打了一個禮拜，而且芮妮當時的正牌男友「喜劇天王」金凱瑞（Jim Carrey）也在現場看熱鬧，莎莉表示：「我覺得他們兩個應該很尷尬，因為金凱瑞看起來比他們都還來的高大強壯。」
奧斯卡影帝柯林佛斯演藝生涯因電視劇《傲慢與偏見》飾演「達西先生」而走紅，《BJ單身日記》作者海倫菲爾丁被「煞」到後就在同名小說放進了「馬克達西」一角，為柯林佛斯量身訂做，並指定要他主演，地表最強的迷妹夢想成真讓男神點頭出演，柯林佛斯當時覺得用全新的形式演出達西一角很反諷：「馬克達西其實是一個感情豐富但又放不太開，這點很吸引我，因為他超級慢熱，所以能夠向大家證明對這個角色看走眼。」但諷刺的是，在劇中被太太背叛的柯林佛斯，現實生活中因電影監製老婆莉維亞朱喬利（Livia Giuggioli）出軌，結束長達22年的婚姻，近日被發現正與合作的影集編劇約會，影迷也紛紛送上祝福。
當年以《妳是我今生的新娘》、《新娘百分百》等電影大紅大紫的休葛蘭一直展現銀幕暖男形象，一度讓他感到無趣並有想息影的念頭，因此演出《BJ單身日記》花心又嘴賤的上司丹尼爾一角時，讓他非常開心地說：「這樣性感的壞蛋才貼近我。」據說當時芮妮跟休葛蘭對戲時很常臉紅害羞甚至笑場喊卡，這位英國奧斯卡影帝渾身散發費洛蒙，儘管在電影裡演出「渣男」依然大受粉絲喜愛，驗證男人不壞女人不愛這句至理名言，這位英倫男神也的確花邊不斷，曾召妓被捕，又跟兩位女友分分合合輪流生下孩子，最終跟小18歲幫他生下三個小孩的瑞典電視製作人安娜伊莉莎貝艾柏斯（Anna Eberstein）結婚；休葛蘭跟台灣也非常有緣，不只拍過李安執導的《理性與感性》，還跟胡婷婷合作《BJ單身日記》系列第二集，並且主動出擊跟對方要電話卻被拒絕，花花公子的性格果真符合丹尼爾一角。三大影帝后搞笑的都會愛情生活，不計形象的演出，《BJ單身日記》20週年4K修復版將在2月11日躍上大銀幕跟台灣粉絲度過情人節！（編輯：楊穎軒）