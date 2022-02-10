全聯滿額贈漫威吸盤公仔！集滿自拍再抽66萬元鋼鐵人雕像
2020年全聯福利中心首度推出「蔬果總動員」全店滿額贈活動，成功吸引一波收藏風潮，全聯今（10）日宣布再度推出全店滿額贈活動，這次將送出最強的超級英雄漫威公仔，從明天（2/11）開始到4/14一連九週，只要單筆消費滿400元，就能免費獲得漫威英雄系列吸盤公仔1個，全聯小時達限定消費滿400元送2個，單筆上限6個。更特別的是，如果消費者與全套24款吸盤公仔自拍，上傳到活動網站，就有幾位抽中全球限量30組、1:1真人比例鋼鐵人金屬色特別版雕像一組，市價高達66萬元。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-10 20:54:11
全系列共有24款可公仔蒐集，除了18款一般版指標英雄大集合外，還有最受民眾愛戴的6個超人氣英雄角色夜光特效款，包含雷神索爾、綠巨人浩克、黑寡婦、鋼鐵人、格魯特與美國隊長等，採隨機出貨，數量有限送完為止。
而這次活動還推出2款以書本造型設計的漫威英雄系列多功能收藏盒，分別為「藍色星際款」與「紅色聯盟款」，每款售價99元，隨盒附贈漫威英雄吸盤公仔1個（款式隨機），不只可拿來收藏吸盤公仔還能收納文具小物，或是當作便當盒、野餐盒。全聯會員出示福利卡或APP QRCODE購買收藏盒，還可享抽獎機會，週週抽漫威英雄系列精品好禮，如「鋼鐵人Mark46頭盔 1：1 藍牙喇叭」、「鋼鐵人款極速震動按摩槍」、「蜘蛛人版-迷你藍牙喇叭」等好禮。
此外，全聯也自2/11起再度推出年度百大商品大賞，祭出百件商品全聯價5折起。