玄彬、孫藝真「結婚消息提早走漏」 證據被劇組流出！
玄彬（本名：金泰坪）、孫藝真因《愛的迫降》相戀，2人於2021年元旦認愛，交往至今2年多，今（10日）晚間修成正果，宣布結婚。其實「金氏夫妻」的婚訊2021年6月就走漏風聲，當時傳出「玄彬孫藝真明年將結婚」，豈料竟是真的！
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-10 21:31:12
玄彬跟孫藝真婚訊傳聞甚囂塵上，2021年6月韓國論壇就傳出，玄彬為了結婚空出一年的時間，消息傳到大陸網友耳裡，「玄彬孫藝真明年將結婚」一詞便登上微博熱搜，而該婚訊發文者，恰巧是影壇、綜藝節目道具組，消息可信度引發正反兩極討論。
一名網友曾在韓國論壇發文，表示是電影、綜藝節目的道具組員，每次只要到片場，最期待的就是能見到玄彬，最近聽到傳聞是「對方馬上要結婚了」，她表示：「之前一直想說什麼時候能見到本人，一直抱著希望，聽說他因為要結婚，所以空出一年的行程，所有的人都給他大大稱讚，因為很難再遇到人品這麼好的演員了，雖然有點遺憾，但如果新娘是孫藝真，我會在心裡哭泣告訴自己，我能把他送走的！」
該貼文立即在微博造成轟動，並登上熱搜第四名，網友興奮留言「期待2人的孩子」、「如果是真的我狠狠祝福」、「他們真的很配」；當時也有人提出質疑，堅持只相信官方宣布的婚訊，今2人就宣布結婚，震撼全網。