認愛玄彬2年！孫藝真甜秀小婚紗照：我找到共度餘生的人
南韓女神孫藝真與男神玄彬宣布結婚！兩人自從2018年合作電影《極智對決》，隔年再度攜手合拍電視劇《愛的迫降》頻頻擦出愛的火花，至今已交往2年多，稍早玄彬的經紀公司公開兩人結婚喜訊，而孫藝真也在IG貼出一張秀珍小婚紗的照片，表示：「我找到了一個可以共度餘生的人」！
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 21:39:49｜2022-02-10 21:49:48
今（10）日稍早玄彬透過VAST經紀公司發表一封手寫信，表示即將結婚，並放上一張與孫藝真牽手的照片表示：「我和那位總是逗我笑的她約定了，以後的日子我們會一起走，在作品裡相遇的正赫與世理試著一起邁開腳步。」而經紀公司也表示兩人將會在3月舉行婚禮，不過因為新冠肺炎疫情影響，婚禮只會邀請雙方父母與親近友人到場，並以非公開方式舉行。
隨後孫藝真也在個人IG分享一張小婚紗照，感性地寫下：「我想把它講得漂亮。因為這是一個非常珍貴和重要的故事…我找到了一個可以共度餘生的人…是的，就是大家認為的那個人…他是一個非常溫暖和可靠的人…我以為一男一女的相遇，分享他們的心，並承諾未來是一件意想不到的事情，而我們自然而然地來到了這裡。感謝周圍的一切，讓我們的關係成為我們的命運。」、「男孩遇見女孩，在人群中認出對方，承諾共創未來…我無法想像！」
孫藝真也表示兩人在交往期間常常聊著未來，自然就產生一起共度餘生的念頭，並感謝粉絲們一直無條件給予他們愛關，也希望透過喜訊表達滿滿的感謝，祝福所有粉絲都能身體健康、幸福美滿，字裡行間充滿暖暖的愛，讓粉絲們又驚又喜！（編輯：陳珮瑜）