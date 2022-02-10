孫藝真懷孕了？被猜趕進度3月急嫁玄彬 友人親揭真相
南韓知名演員孫藝真、玄彬今（10）日晚間突拋喜訊，兩人宣布將於3月舉辦婚禮，消息傳出後，立馬受到粉絲們感動祝賀。但因消息來得突然，就有外界猜測是否因女方懷孕趕進度？對此，同是雙方身邊的友人便出面解釋原因。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 23:10:00｜2022-02-10 23:12:19
據韓媒《STAR NEWS》報導，孫藝真和玄彬共同的親近友人表示，兩人準備將於3月中旬舉辦婚禮，針對女方疑似懷孕說，友人澄清「兩人是覺得到了該結婚的時候了，並非是因為懷孕。」再加上孫藝真日前剛結束JTBC電視劇《三十，九》拍攝，婚禮日期自然就選在3月中旬，並非是因懷孕。
玄彬今日透過公司IG發表手寫信，宣布與孫藝真結婚，「想跟那些愛護我的人、給予我極大關心和喜愛的粉絲們說我人生重要的決定。應該有人猜到吧？對的，我結婚了，我小心翼翼的踏入人生第二階段。我總是笑著跟她約定好，以後的日子一起走下去吧。」甚至還附上與老婆的牽手照放閃。
另外孫藝真也在IG上發聲，表示「我找到了一個可以共度餘生的人，是的，就是大家認為的那個人，他是一個非常溫暖和可靠的人，我以為一男一女的相遇，分享他們的心，並承諾未來是一件意想不到的事情，而我們自然而然地來到了這裡。感謝周圍的一切，讓我們的關係成為我們的命運。」（編輯：陳雅雲）