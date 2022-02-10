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太chill！橘貓躺洗臉盆喝水　飼主笑：想順便泡澡嗎？

▲美國一隻橘貓日前被飼主目睹躺在洗臉盆裡喝水！（圖／Twitter帳號IzuYuta）
▲美國一隻橘貓日前被飼主目睹躺在洗臉盆裡喝水！（圖／Twitter帳號IzuYuta）

編輯中心/綜合報導

2022-02-10 22:49:28

這是大叔準備泡澡嗎？一名在美國加州定居的日籍獸醫師IzuYuta家裡養了好幾隻毛小孩，尤其喜歡分享牠們的生活日常。日前IzuYuta發現橘貓「Albert」喜歡到水龍頭喝水，不過這天卻看見牠竟然像喝醉的阿伯躺在洗臉盆裡喝水，讓他忍不住笑說：「要順便泡澡嗎？」

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▲飼主IzuYuta家裡養了好幾隻毛小孩，其中橘貓「Albert」、虎斑貓「Isaac」、兔寶「Ayametan」感情最要好！（圖／Twitter帳號IzuYuta）
▲飼主IzuYuta家裡養了好幾隻毛小孩，其中橘貓「Albert」、虎斑貓「Isaac」與兔寶「Ayametan」感情最要好！（圖／Twitter帳號IzuYuta）
IzuYuta家裡飼養著橘貓「Albert」、虎斑貓「Isaac」、兔寶「Ayametan」以及其他各種動物，經常在推特上分享牠們的生活互動，除了觀察到兔兔Ayametan其實是家中老大、氣勢總是壓過貓咪們以外，也發現8個多月大的Albert是一隻個性很悠哉的貓咪，並且有個習慣，就是喜歡直接用水龍頭喝水。這天IzuYuta走進浴室，一打開電燈就看見Albert以四腳朝天露出小白肚的姿勢，躺在洗臉盆裡喝水，畫面卻看起來像是一名喝多了的大叔躺在裡面泡澡一樣，讓IzuYuta看了忍不住笑說：「要順便泡澡放鬆一下嗎？」

▲Albert目前8個多月大，個性相當悠哉。（圖／Twitter帳號IzuYuta）
▲Albert目前8個多月大，個性相當悠哉。（圖／Twitter帳號IzuYuta）
▲日前IzuYuta一打開浴室電燈，發現Albert竟然躺在洗臉盆裡喝水，由於太過愜意，讓他以為是阿伯喝多了正在泡澡呢！（圖／Twitter帳號IzuYuta）
▲日前IzuYuta一打開浴室電燈，發現Albert竟然躺在洗臉盆裡喝水，由於太過愜意，讓他以為是阿伯喝多了正在泡澡呢！（圖／Twitter帳號IzuYuta）
▲Albert：本喵就是要喝到飽啦！（圖／Twitter帳號IzuYuta）
▲Albert：本喵就是要喝到飽啦！（圖／Twitter帳號IzuYuta）
網友看了照片也紛紛留言：「迷人的大叔姿勢」、「水開大一點就知道了」、「這模樣也太chill」、「確定牠沒有喝醉？」、「年紀雖然還小，但是模樣卻像老人」。（編輯：陳珮瑜）


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