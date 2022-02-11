NOW早報／玄彬、孫藝真結婚了！PO甜照「約定走一輩子」

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玄彬透過公司IG發表手寫信，宣布與孫藝真結婚，「想跟那些愛護我的人、給予我極大關心和喜愛的粉絲們說我人生重要的決定。應該有人猜到吧？對的，我結婚了，我小心翼翼的踏入人生第二階段。我總是笑著跟她約定好，以後的日子一起走下去吧。」
玄彬透還放上跟老婆的牽手照，「相信大家會高興的支持我們倆的第一步。直到再見面打招呼的那天，大家都要健健康康」。
家庭群聚案！屏東1家6人確診 北中南足跡「跨4縣市」
中央流行疫情指揮中心昨（10）日公布，國內新增37例本土病例，以及9日有落地確診15例，其中本土3例與屏東相關，屬於五姐妹家庭群聚案，也是「跨縣市個案」，相關足跡遍佈屏東、高雄、苗栗、新北；落地航班則共有1025人採檢，陽性率1.46%。
陳時中指出，屏東這起家庭群聚案，首先是1人出現咳嗽、喉嚨癢症狀後採檢確診，通知家人採檢後，大姐和子女、三姐、子女和四姐都染疫，共計6人確診，6例中有2人住在新北，3人在屏東，1人在高雄，其中在屏東的三姐家裡開復健科診所（潮榮聯合診所）。
陳時中提醒，幾人過年主要的活動史，為2月5日回高雄娘家聚餐，包括三姐和四姐一家，父母都參加，2月2日至4日，大姐、三姐、爸媽和五妹則一起去苗栗旅遊。至於落地確診部分為15例，總共有1025人採檢，陽性率1.46%，昨日上午也針對6航班採檢了293名位，其中陽性9名，陽性率3.04%。
今日天氣／迎來好天氣！北台灣氣溫回升 各地日夜溫差大
中央氣象局預報，今（11）日由於東北季風減弱，氣溫回升，尤其北台灣白天感受最為明顯，隨著水氣逐漸減少，風向將轉為偏東風，除了中南部地區天氣為晴到多雲外，北部地區的雲量也將會減少，轉為陽光露臉的好天氣，剩下東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨的機會。
溫度方面，北部、東北部地區及東部地區高溫可達20至24度，其餘地區約為25到28度，白天天氣雖然較為舒適溫暖，不過各地早晚仍偏涼，西半部地區及東北部地區低溫約為14到16度，花東地區則落在18度上下。
汐止手搖飲店爆不明感染源確診 北市公布相關確診足跡
指揮中心昨（10）日下午召開防疫記者會，宣布37例本土確診案例，其中一例案19492，為新北市汐止區手搖飲店的店員為不明感染源案例。台北市衛生局晚間也公布該名確診案例於台北市內的相關足跡，除了搭捷運及公車從汐止至台北市內的心傳美學（美體業）外，還有麵食館、屈臣氏、鶴茶樓等相關足跡。
北市衛生局表示，該名確診個案為新北市確診案例，並於汐止區一間手搖飲料店工作，3日起有咳嗽的症狀，而8日休假時，曾於11時6分至30分期間，從汐止社后派出所搭乘公車後轉乘捷運至忠孝敦化站，並於大安區忠孝東路四段的心傳美學（美體業）停留約15分鐘，之後搭乘292公車從捷運忠孝敦化站至捷運中山站（志仁高中），接著於下午13時至13時30分於中山區南京西路的采岩堂炒手麵食館用餐。
13時55分至14時則於南京西路的鶴茶樓鶴頂紅茶商店購買飲品，14時至14時5分造訪附近的屈臣氏南西二門市；最後於14時17分搭乘711公車從捷運中山站（志仁高中）至北峰里站。而針對案19492造訪的足跡，衛生局表示，心傳美學居隔1人、消毒靜置24小時；采岩堂炒手麵食館包含5名員工在內，一共居隔14人並停業3天；鶴茶樓則是改為外帶，消毒靜置1晚並進行精準採檢統計中。至於屈臣氏部分則是因為停留時間短，目前消毒靜置1晚，也正進行精準採檢統計中。
SBL／NBA金州勇士名將親哥 威金斯轉戰高雄九太
第19季SBL超級籃球聯賽上半季賽程告一段落，高雄九太以4勝7敗戰績暫居聯盟第3名，球隊除了積極備戰外，在農曆春節前夕與NBA全明星，金州勇士隊Andrew Wiggins的兄長Nick Wiggins(中文譯名：威金斯)達成加盟共識，下半季將改披8號戰袍為高雄九太而戰。
威金斯上半季效力裕隆納智捷，共出賽10場，場均貢獻17.3分及5.2籃板，但上半季結束後並未獲得續留，高雄九太得知訊息後，隨即與他聯繫，雙方在農曆春節前夕取得加盟共識，也在初三開工時就隨隊訓練，團隊磨合漸入佳境且氣氛相當融洽。
球隊董事長沈會承表示，「球隊力拚季後賽及冠軍戰的目標相當明確，也因為疫情影響，洋將出入台灣並不容易，我們是力爭上游的球隊，當然要在例行賽爭取更好的名次，球隊會在3月28日洋將登錄大限前做出最好的選擇」。
總教練徐仲毅透露，1月2日與裕隆對戰時，他單場攻下32分讓球隊上下留下深刻印象，雖然當時是球隊帶走勝利，但他進攻多元且任勞任怨，相當看好威金斯為球隊帶來的化學效應，也期待他帶著遊走各國的經驗帶領本土球員更上一層樓讓球隊更好。
能夠續留台灣籃壇，威金斯除了相當感謝高雄九太球團在他失去舞台之際對他伸出友誼的雙手外，他也笑說：「近期看到弟弟(NBA金州勇士隊Andrew Wiggins)入選明星賽的消息，他不僅感到無比驕傲及興奮，這更激勵自己要更努力在台灣打出一片天，成為台灣籃壇的Super Star」。
7-11「全新好康」突開放！規則行家看了錯愕：很多人不知
台灣超商密集度極高，其中7-11在台擁有多家分店，時常提供多樣化服務和優惠，深受眾多消費者喜愛。對此，就有一名女網友昨（10）日分享，到7-11意外遇到全新好康，讓她興奮表示「很多人不知道這是什麼，超錯愕！」
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示「很多人不知道這是什麼，超錯愕！」她緊接著曬出照片，只見畫面中，是一長條領貨時常見的繳款證明，但她仔細發現下方還附上一張購物金，興奮直呼「711昨天推出為期9天的7元購物金，應該是領貨都有」。文末她也貼心提醒，「大家記得上聯QR cord要留著，下面留著沒用喔！使用方法要看下聯掃描唷～～～買東西取貨付款都能折抵」。
貼文曝光後，就引來網友們激讚，「我都直接丟，原來還可以這樣用，謝謝分享」、「謝謝你發文！不然我還真的不知道又有活動了」、「前二天沒有，今天取貨看到有，就開心活動又開始了！」、「我都丟掉」。
事實上，根據7-11官網指出，消費者只要於2月9日至17日活動期間，在門市完成EC包裹取件，即免費贈送7元購物抵用券，限量200萬組送完為止。另外折扣券領取後有效期間，從2月9日至3月3日為止。（編輯：賴禹妡）