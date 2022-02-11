與英國商談烏克蘭！雙方不歡而散 俄外長：啞巴對上聾子
英國外交大臣特拉斯（Liz Truss），10日與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在莫斯科會晤，商談烏克蘭和北約等重要議題，但雙方最後不歡而散，拉夫羅夫甚至公開抱怨，說英國派出的代表根本沒在聽他說話，活像啞巴遇上聾子。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-11 06:59:38
綜合《路透社》等外媒報導，特拉斯聲稱，一旦俄羅斯真的入侵烏克蘭，英國即使還沒完全準備好，也將實施最嚴厲的制裁。拉夫羅夫隨即強硬回覆道，俄方已經解釋過，部署於邊境的士兵是位於俄國境內，不明白西方對俄國在自家領土上部署軍隊為何如此焦慮，並認為英國方面根本漠視俄方給出的說詞。
在英俄聯合記者會上，拉夫羅夫當著特拉斯的面說出：「說實話我很失望，我們進行了一場啞巴與聾子的對談。我們似乎在傾聽，卻什麼都沒有聽到。我方給出的詳盡解釋都是馬耳東風。」
拉夫羅夫接著表示，「他們聲稱，俄羅斯正在等待地面凍結，這樣坦克就能輕易駛入烏克蘭領土。我倒覺得這比較像是在形容我們今天面對的英國同行，因為我們給出的許多事實都被『彈了回來』。」
對此特拉斯則質疑，俄羅斯自稱沒有威脅任何人，但俄國在邊境上大量陳兵卻是事實，威脅烏克蘭的意味濃厚，如果俄國真的有心想走外交管道，就必須撤回部隊，停止威脅舉止。