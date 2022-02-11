台南「龍崎空山祭」現場突停電！遊客尖叫 千人緊急疏散
台南市歸仁二次電變電所昨（10）晚因事故導致饋線跳脫，造成台南市關廟區、龍崎區、左鎮區及高雄市內門區局部區域停電，初估停電戶數2882戶。不巧的是，台南龍崎區虎形山公園正在舉辦「龍崎光節 - 空山祭」活動，結果現場設備因突然斷電而陷入一片漆黑，讓正在賞燈的千餘名遊客驚慌尖叫，工作人員緊急疏散。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 07:17:20
對於歸仁變電所因事故饋線跳脫，台電人員指出，晚間8點30分已復電2658戶，包括「空山祭」燈會也在晚間8點30分左右復電，而所有2882戶則於晚間9點54分全數復電。
不過虎形山公園正在舉辦的「龍崎光節 - 空山祭」活動，附近晚間並沒有路燈，主要是靠著裝置藝術品的光源，停電後雖然復電，但因設備不及重新開啟，所以2/10臨時關展。根據《聯合新聞網》報導，停電瞬間突然一片漆黑，造成不少遊客緊張尖叫。最終由工作人員持手電筒引導，讓現場1112人順利疏散。
「龍崎光節-空山祭」也在臉書發文表示，2/10晚間因為道路事故中斷，台電搶修線路問題造成整個關廟及龍崎區停電，燈會週邊雖於20：30復電，但場內設備因突然斷電而不及重新開啟，所以2/10臨時關展，造成不便，敬請見諒。並宣布10日購票民眾均可退票。（編輯：倪浩軒）