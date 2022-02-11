娜美級正妹！泳裝「卡一條」Hold住爆紅 網驚：變魔術嗎
網路上經常有不少素人被挖掘，常常不經意的美照就會掀起討論。近日一名網友以「正妹隱乳」為主題，表示看到一名韓國女子非常漂亮，原以為只是清新可愛路線，卻意外發現衣衫底下藏有傲人身材，照片瘋傳後引發不少網友直呼「太扯，根本是變魔術」！
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 07:54:28
原PO在PTT表特版以「正妹隱乳」為題，一連發出12張該韓國正妹的照片，只見前面四張看起來就是身材嬌小、甜美可愛的女孩，但從第五張開始之後，該正妹的好身材突然一覽無遺，換上泳裝的她根本不同人，驚人的胸下圍僅靠「一條線」全部Hold住，瞬間辣翻全場。
貼文一出，網友紛紛回應「哇靠！這是變魔術吧＝＝」、「這身材隱到不行欸，超強」、「沒想到衣服底下有娜美級的身材....」、「好扯，這個魔術變太大了吧」、「人不可貌相，海水不可斗量」、「韓國妹子就是這麼的神奇，完全所言不假」。
而事實上，原PO發出的這名女性只不過是韓國一位素人，常常在IG上分常自己的日常生活，粉絲數大約6000多人，但似乎已經名花有主，去年7月還曾分享與男友的合照，慶祝交往兩週年，最近一次的貼文則是分享到釜山的咖啡廳，沒想到意外因為網友轉發泳裝照，在台灣掀起討論。（編輯：張嘉哲）