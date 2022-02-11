除夕夜派出所玩太嗨！弄獅又灑錢 高雄10警遭記25支申誡
高雄市前鎮警分局草衙派出所，有員警在春節除夕夜值班時，趁沒有報案與洽公民眾的空檔，在所內玩起自娛的餘興節目，像是「弄獅」、cosplay美國隊長、還有用玩具槍噴出千元鈔灑錢等等，並拍下影片。結果引發爭議，市警局高層針對影片內的相關人等查處，最後包括派出所所長、副所長在內，共計出25支申誡。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 08:24:08
據了解，由於除夕夜留守時所內無洽空與報案民眾，就有員警在吃完晚餐後當場即興演出，增添年節歡樂氣氛，包括女警cosplay美國隊長，兩位警察大玩弄獅、拿玩具槍灑錢等等，還有男警把千元鈔票撿起來塞進自己褲襠。
事後影片在網路流傳開來，有人認為春節歡樂一下無傷大雅，但也有人認為損害警察形象。而市警局高層顯然是後者，大動作展開查處，最終總共針對10位員警記出25支申誡，當天沒值班的所長也被記申誡2支，而當天有值班的副所長則是被記申誡4支，是遭處罰最重的警員。分局長強調，懲處是針對員警在執勤時間，勤務未落實、該上班未上班的部分，而並非針對玩樂的行為，影片中的員警若當時是勤餘人員，就不會被究責。
且影片中有員警未戴口罩，也被依違反傳染病防治法，移送衛生局裁處。據了解，25支申誡創下高雄警局非違紀案申誡最多次的紀錄，甚至引發部分基層反彈認為處罰太重。（編輯：倪浩軒）