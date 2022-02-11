又見榮譽殺人！12歲就被逼嫁家暴男　伊朗女慘遭斬首

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報導指出，黑達利與莫娜本為表親，莫娜在年僅12歲時就被逼著嫁給了黑達利，2人育有1子，今年剛滿3歲。由於黑達利婚後長期有家暴行為，莫娜為了兒子吞忍數年，最後仍無法忍受而逃到土耳其，希望能與黑達利離婚。
在家人的勸說下，莫娜於4日勉強從土耳其回到伊朗，想不到第2天就慘遭丈夫殺害。海達利聲稱，此舉是為了懲罰莫娜紅杏出牆，就連莫娜的父親和家人也表示，黑達利努力工作以供養年輕的妻子，為她提供最好的生活，即使小倆口有時會發生肢體衝突，莫娜最多也就是跑回娘家待個2.3天，然後黑達利就會來接她回家，現在黑達利卻必須因為莫娜的不忠與出逃，而受到嘲笑和侮辱。
報導並引述伊朗法律規定，女性最小結婚年齡為13歲，男性則為15歲，莫娜被逼結婚時顯然並不合法。
此事在伊朗當地引起轟動，警方已逮捕黑達利和他的兄弟，後者被指控協助黑達利殺害莫娜。有伊朗政府官員透露，莫娜慘案應該會加速家暴和保護婦女法案的立法，當局也將依法嚴懲此案兇犯，以及那些刻意發布和散發血腥影像的人。
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