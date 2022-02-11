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又見榮譽殺人！12歲就被逼嫁家暴男　伊朗女慘遭斬首

▲伊朗人妻莫娜長年遭丈夫家暴，最後更慘遭對方殺害。（圖／翻攝自每日郵報）
▲伊朗人妻莫娜長年遭丈夫家暴，最後更慘遭對方殺害。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-02-11 08:33:27

伊朗近日發生一起恐怖命案，根據當地網路上流傳的影像顯示，1名男子光天化日下，持刀拎著女性頭顱在街上遊走，嚇壞不少路人。伊朗媒體聲稱這是樁榮譽殺人案件，兇手在長期家暴年僅17歲的妻子後將她殺害，兇手和涉案人士已遭警方逮捕；政府官員表示，此悲劇應會加速伊朗有關家暴和保護婦女法案的立法進程。

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綜合《每日郵報》等外媒報導，事發地點為伊朗西部的庫茲斯坦省（Khuzestan）的阿瓦士市（Ahvaz），1名叫黑達利（Sajjad Heydari）的男子，於5日當天被目睹拎著妻子莫娜（Mona Heydari）的頭顱，光著腳在社區裡行走，儘管這可怕的景象讓不少目擊路人驚慌失色，但黑達利卻好像什麼都沒發生一樣，臉上甚至掛著微笑，讓人不寒而慄。

▲伊朗男子黑達利將年僅17歲的妻子斬首並遊街。（圖／翻攝自每日郵報）
▲伊朗男子黑達利將年僅17歲的妻子斬首並遊街。（圖／翻攝自每日郵報）
報導指出，黑達利與莫娜本為表親，莫娜在年僅12歲時就被逼著嫁給了黑達利，2人育有1子，今年剛滿3歲。由於黑達利婚後長期有家暴行為，莫娜為了兒子吞忍數年，最後仍無法忍受而逃到土耳其，希望能與黑達利離婚。

在家人的勸說下，莫娜於4日勉強從土耳其回到伊朗，想不到第2天就慘遭丈夫殺害。海達利聲稱，此舉是為了懲罰莫娜紅杏出牆，就連莫娜的父親和家人也表示，黑達利努力工作以供養年輕的妻子，為她提供最好的生活，即使小倆口有時會發生肢體衝突，莫娜最多也就是跑回娘家待個2.3天，然後黑達利就會來接她回家，現在黑達利卻必須因為莫娜的不忠與出逃，而受到嘲笑和侮辱。

▲莫娜生前與丈夫、兒子的合影。（圖／翻攝自每日郵報）
▲莫娜生前與丈夫、兒子的合影。（圖／翻攝自每日郵報）
報導並引述伊朗法律規定，女性最小結婚年齡為13歲，男性則為15歲，莫娜被逼結婚時顯然並不合法。

此事在伊朗當地引起轟動，警方已逮捕黑達利和他的兄弟，後者被指控協助黑達利殺害莫娜。有伊朗政府官員透露，莫娜慘案應該會加速家暴和保護婦女法案的立法，當局也將依法嚴懲此案兇犯，以及那些刻意發布和散發血腥影像的人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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