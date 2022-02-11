憂心汪小菲、張穎穎？張蘭「病倒入院打點滴」 3病纏身
汪小菲和大S離婚後遭大陸媒體爆料，恢單不到1個月就帶小10多歲女星張穎穎回家，過年還一起到三亞度假，疑似婚內出軌，汪小菲與媽媽張蘭嚴正駁斥，張蘭更拍影片強調「我跟兒子做人做事不是那麼齷齪，也不是那麼缺德沒底線的人」，怎料，狗仔幾天後公布汪小菲和張穎穎十指緊扣的照片打臉。似乎是積勞成疾加上掛心兒子，張蘭昨（10日）傳出再度因病入院吊點滴。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-11 09:43:06｜2022-02-11 09:46:49
張蘭昨上傳一段1分鐘新片到影音平台，她戴口罩、穿著素雅，模樣有些憔悴和疲憊，背景是醫院病房，「今天初十，胃疼，好多的不舒服，扛了半天還是來到醫院」，自爆有胃潰瘍、泡疹，肺部結節，感嘆人生又長又短，「創業看著一時的風光，這30年的努力是要有代價的。」
63歲一身病痛，張蘭有感而發地說，平時努力工作很重要，但還是要保養身體，「希望粉絲寶寶一定要照顧好自己的身體，愛自己！等蘭姐身體好了，再陪大家聊天紀錄生活點點滴滴，愛你們！」
不少網友心疼留言，祝福張蘭早日康復，有人表示「胃最重要的就是情緒影響」，獲得張蘭點讚，其餘網友說「讓小三氣的」、「為了兒子啊，沒辦法」，有微博博主八卦地說「看來，張穎穎的殺傷力真是不小，汪小菲和大s離婚，蘭姐都是波瀾不驚的樣子，這次蘭姐就扛不住了！莫非，蘭姐真正害怕的，是張穎穎幕後隱藏的大瓜？」（編輯：楊穎軒）