COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

俄法領袖會面長桌成梗圖！外媒爆：因馬克宏拒絕新冠檢測

▲法國總統馬克宏在克里姆林宮與俄羅斯總統蒲亭會談5個半小時，會談時的4公尺長桌意外成為網友迷因吐槽素材。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏在克里姆林宮與俄羅斯總統蒲亭會談5個半小時，會談時的4公尺長桌意外成為網友迷因吐槽素材。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-02-11 09:11:34

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月稍早赴俄羅斯與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會談，但過程中4公尺長桌卻意外成為網友吐槽的素材，還被製成梗圖，嘲諷說是西方與俄國鴻溝太大的證明。不過有外媒報導稱，這其實是因為馬克宏拒絕克里姆林宮的要求，不接受俄方安排的新冠病毒檢測，導致與蒲亭會晤時，雙方必須保持一定距離。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《路透社》等外媒報導，馬克宏和蒲亭隔著4公尺長桌遙遙相望的照片令外界震驚，部分外交分析人士紛紛推敲起蒲亭想傳達的外交信息。然而，有2名消息人士告訴《路透》，這其實是因為馬克宏若不接受俄羅斯當局進行的PCR檢測，就不被允許靠近蒲亭，必須遵守更嚴格的社交距離規則。

消息人士聲稱，俄羅斯方面表示，蒲亭需要被嚴格控制在健康泡泡中，但如果讓元首接受俄國安排的醫生檢測，不排除將引發安全問題，法國不能接受俄國或許有藉此掌握馬克宏DNA的風險。

消息人士並透露，馬克宏在出發赴俄國前，已在法國進行1次PCR檢測，在俄羅斯時也做過1次快篩，不過是由馬克宏自己的醫生來做。截至發稿時間為止，克里姆林宮發言人暫未回應有關報導。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀