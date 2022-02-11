俄法領袖會面長桌成梗圖！外媒爆：因馬克宏拒絕新冠檢測
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月稍早赴俄羅斯與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會談，但過程中4公尺長桌卻意外成為網友吐槽的素材，還被製成梗圖，嘲諷說是西方與俄國鴻溝太大的證明。不過有外媒報導稱，這其實是因為馬克宏拒絕克里姆林宮的要求，不接受俄方安排的新冠病毒檢測，導致與蒲亭會晤時，雙方必須保持一定距離。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-11 09:11:34
綜合《路透社》等外媒報導，馬克宏和蒲亭隔著4公尺長桌遙遙相望的照片令外界震驚，部分外交分析人士紛紛推敲起蒲亭想傳達的外交信息。然而，有2名消息人士告訴《路透》，這其實是因為馬克宏若不接受俄羅斯當局進行的PCR檢測，就不被允許靠近蒲亭，必須遵守更嚴格的社交距離規則。
消息人士聲稱，俄羅斯方面表示，蒲亭需要被嚴格控制在健康泡泡中，但如果讓元首接受俄國安排的醫生檢測，不排除將引發安全問題，法國不能接受俄國或許有藉此掌握馬克宏DNA的風險。
消息人士並透露，馬克宏在出發赴俄國前，已在法國進行1次PCR檢測，在俄羅斯時也做過1次快篩，不過是由馬克宏自己的醫生來做。截至發稿時間為止，克里姆林宮發言人暫未回應有關報導。
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