苦苓號召全民2周不吃蛋！自己的雞蛋自己救 網反應兩極
國內自農曆春節之前迄今鬧「雞蛋荒」，農委會主委陳吉仲日前表示，現在每天雞蛋產量和需求確實存在缺口，初估3月中以後才能恢復穩定供應雞蛋。對此，作家苦苓號召全民發起兩週不吃雞蛋的「蛋幾壘」活動，掀起討論，引發網友兩極評價。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 10:28:25
苦苓昨（10）日在臉書發文表示，「只要14天！號召全民參與『蛋幾壘』活動：大家說好這兩週都不吃雞蛋或蛋製品，讓雞蛋的價格恢復正常！」苦苓最後更喊話「政府做不到的，我們自己來...」頗有自己的雞蛋自己救的決心。
不過有網友在底下留言狠酸，「不要到時生產過剩，蛋賤傷農，又哀求大家多吃蛋」、「缺電的時候記得號召『你給我電電』活動，大家不開燈不吹冷氣不上班讓供電恢復穩定」、「衛生紙也要漲了...」。更有人發現苦苓前天才透露自己花了198元團購到28顆雞蛋，不禁質疑，「你昨天才團購28顆蛋，今天又叫別人不要買蛋」、「難怪苦大師先團購28顆雞蛋，兩人吃14天剛剛好」。
但也有網友贊成，「不吃又不會怎樣，這可有可無的東西，為什麽一窩蜂的搶」、「短時間不吃蛋也還好」、「讓囤蛋的人蛋都壞掉之後就會有更多的蛋買」。（編輯：倪浩軒）