嫁200億邢李㷧傳婚變 林青霞14字「親曝感情現況」
林青霞和200億元身家、香港富商邢李㷧結婚超過27年，育有2女，2018年卻爆出婚變，甚至傳出她拿20億元港幣（約80億元台幣）贍養費脫身，林青霞事後曾公開否認。而她日前發美照向粉絲拜年，一句話意外揭露婚姻現況。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-11 10:45:48｜2022-02-11 11:11:01
本月初，林青霞在微博分享一張沙龍照，親切跟粉絲拜年，「在這裡祝福大家虎躍龍門、虎虎生威、虎年行大運！最重要是身體健康！精神愉快」，有粉絲示愛留言：「姊姊娶我，要不我娶姊姊也行！」林青霞看到後，幽默回覆：「你姊是有夫之婦，不能娶也不能嫁。」間接透露與邢李㷧仍存在婚姻關係，沒有離婚。
另外，粉絲許願「能祝我2022年考上我喜歡的大學嗎？」林青霞回應「那是一定的，祝你考上理想的大學！」有人形容她彷彿吃了「唐僧肉」，一直都這麼年輕漂亮，林青霞搞笑回「妳姊從來不吃人肉！」
事實上，林青霞2019年回台為其經典作《滾滾紅塵》數位修復版宣傳，被問到是否與丈夫邢李㷧離婚、復合舊愛秦漢並登記結婚，林青霞一聽大呼：「太離譜了！」強調自己「家庭幸福美滿」，親口粉碎謠言。（編輯：楊穎軒）